BYD in opspraak: jaarverslagen te laat, cijfers afgekeurd en verdenkingen van wanbeleid

Het elektrische Chinese automerk Byd, waarvan het Europese hoofdkantoor in Nederland is gevestigd, ligt onder vuur. De Europese tak loopt jaren achter met het indienen van de jaarcijfers en er is sprake van gesjoemel, zo blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Het in Schiedam gevestigde BYD Europe diende pas recent de jaarrekening van 2020 in, maar zonder handtekening van de accountant RSM. Die stelt dat hij nauwelijks kon verifiëren of de cijfers klopten en dat hij over meerdere posten, van omzet en voorraad tot debiteuren en belastingresultaten, onvoldoende informatie kon vinden.

Cruciale cijfers niet controleerbaar

Volgens hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer, die Follow the Money interviewde, is het oordeel ‘ongekend’ en een ‘brevet van onvermogen’. Bovendien betekent dat er in feite ‘sprake is van een afkeurende verklaring’, iets dat zelden voorkomt bij een bedrijf met een jaaromzet van ruim een half miljard euro.

Ook oud-voorzitter van de Ondernemingskamer, Huub Willems, is kritisch: “Het gaat hier niet om onbeduidende posten. De accountant wist over de belangrijkste onderdelen van de jaarrekening niets zeker. Vernietigender kun je het bijna niet formuleren.”

Jarenlange chaos met jaarrekeningen

De problemen met BYD Europe zijn niet nieuw. Eerdere jaarrekeningen werden ook al te laat of onjuist gedeponeerd. Het accountantskantoor RSM is inmiddels de vierde partij die probeert duidelijkheid te krijgen in de boekhouding van BYD Europe, na eerdere pogingen van KPMG, Mazars en PwC. Geen van hen wist een goedkeurende verklaring te geven.

In 2017 werd een commissiebetaling van 2,6 miljoen euro niet goed gedocumenteerd, iets wat kan wijzen op corruptie of witwaspraktijken. Een onderzoek van een extern advocatenkantoor leverde geen openbaar resultaat op. Of de huidige accountant RSM hiervan melding heeft gemaakt bij de autoriteiten is onbekend.

Economisch misdrijf

Volgens de wet is het te laat indienen van jaarrekeningen een economisch misdrijf. In theorie kan dit leiden tot boetes, celstraffen of uitsluiting bij aanbestedingen. In de praktijk zijn de gevolgen beperkt. Ondertussen groeit BYD wereldwijd razendsnel. In maart 2024 liet het Tesla achter zich als grootste verkoper van elektrische auto’s. Toch zijn er steeds meer signalen dat de groei ten koste gaat van transparantie en financiële degelijkheid. Zo becijferde GMT Research dat BYD’s werkelijke schuldenlast bijna twintig keer zo hoog is als het zelf rapporteert. Het bedrijf zou schuldeisers onderpand geven in plaats van te betalen, wat de balans gunstiger doet lijken dan die in werkelijkheid is.

Daarnaast wordt BYD ervan beschuldigd de markt te manipuleren met kortingen en schimmige verkoopconstructies, en zelfs met ‘vierwielige spionnen’ te opereren. Israël en de VS besloten al om veiligheidsredenen geen BYD-auto’s meer toe te laten. Auto’s zouden audiovisuele en biometrische gegevens verzamelen en doorsturen naar Chinese servers.

Strafzaak in Brazilië

In Brazilië loopt inmiddels een strafzaak tegen BYD wegens mensenhandel en moderne slavernij. Arbeiders aan een bouwproject zouden onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd, zonder matrassen en met één toilet voor tientallen mensen. Het Braziliaanse OM eist ruim 45 miljoen dollar schadevergoeding.

Ondanks de zware aantijgingen heeft BYD Europe geen commentaar gegeven aan Follow the Money. Ook over het nog ontbrekende jaarverslag over 2021 blijft het stil.

Bron: Follow the Money