Fusies en overnames | Bedrijfsadvies met oog voor de mens

Veiligheid, duurzaamheid, kostenstijgingen en personeelskrapte, maar ook technologische innovaties zoals AI: de ingrijpende veranderingen die ondernemers doormaken komen niet uit de lucht vallen, weet Jaco Slingerland, CEO van Visser & Visser. “De behoefte aan andere dienstverlening dan alleen financiële verantwoording is in de afgelopen jaren heel sterk toegenomen. Als je een vertrouwensband hebt met de klant, zoals wij die hebben, worden ook andere behoeften bespreekbaar. Daarin moet je als kantoor dan wel kunnen voorzien. Daarom zijn we ons enkele jaren geleden al gaan toeleggen op andere capaciteiten dan rapportages en verslaglegging. Die capaciteiten hadden we deels al in eigen huis. Vanuit onze affiniteit met data en IT is Growteq ontstaan. De expertise met bedrijfsovernames heeft geleid tot Arpentus. En bij Sqale zitten professionals met ervaring in het publieke domein. Die bedrijfs­onderdelen hebben we kunnen opzetten doordat onze accountants veel relevante kennis hebben verzameld. Ze willen zich daarin ook verder specialiseren.” In haar autonome groei miste Visser & Visser nog dienstverlening op het gebied van strategie-, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Die is geacquireerd door een samenwerking aan te gaan met een consultancybureau. “Door deze taakverbreding zijn we nu volledig toegerust om de ondernemer te begeleiden in het nieuwe, snel veranderende landschap”, aldus Slingerland.

Soft skills

De verbreding van de dienstverlening heeft Visser & Visser willen formaliseren met een herpositionering van het kantoor. Binnen de nieuwe strategie staan de groei en ontwikkeling van ondernemers centraal. Johan Visser (geen familie), een van de partners: “Visser & Visser is een gerenommeerd accountants- en advieskantoor en claimt nu ook een domein dat in het verlengde daarvan ligt. De Big4 hebben speciale advisory­takken. Ons antwoord daarop is het platform voor ondernemerschap, waarvan de meerwaarde ligt in de soft skills, zoals coaching, assessment en leiderschap- en ontwikkelingsadvies. Voor het mkb hebben wij de juiste schaal, vakkennis en persoonlijke betrokkenheid.” Ondernemers worstelen met de vraag hoe zij in balans blijven. In deze verander­lijke economie komt het aan op veerkracht en wendbaarheid. Volgens Visser is daar evenwicht voor nodig. Niet alleen bij zakelijke beslissingen, maar óók privé en in de verhouding met medewerkers. “Elke ondernemer komt op een gegeven moment bij een rotonde aan. Welke kant ga ik op? Moet ik aan schaalvergroting doen? Ga ik samenwerken? Wil ik fuseren? Dynamische innovaties, zoals AI en robotisering, leiden tot nog meer onzekerheid. De ondernemer staat voor de keuze of hij daarin meegaat en zo ja, of hij zijn bedrijfsprocessen daarop moet aan­passen.”

Luisterend oor

Met het platform voor ondernemerschap belooft Visser & Visser een constructieve bijdrage te leveren aan de groei van ondernemers. Jaco Slingerland onderstreept het belang daarvan met een praktijkvoorbeeld. “Een klant van ons wil zijn bedrijf overdragen aan zijn zoon. We hebben fiscaal advies gegeven en een waardebepaling gedaan, maar toch zet hij niet de volgende stap. Navraag leert dat hij er mentaal nog niet aan toe is. Een ondernemer is immers gehecht aan zijn bedrijf. Dat soort psychosociale vraagstukken kan een reguliere accountant niet beantwoorden. Wij kunnen dat wél, dankzij de expertise in ons platform voor ondernemerschap. We zijn naast deze ondernemer gaan staan en hebben hem gecoacht naar een bevredigende oplossing. We vroegen hem hoe hij het bedrijf over vijf jaar voor zich ziet, welke kwaliteiten zijn opvolger moet hebben en in hoeverre wij die opvolger kunnen begeleiden met leiderschapstrainingen en workshops. Ondernemers steken veel tijd in hun werk, maar niet in zichzelf. Omdat wij loyale klanten hebben voor wie wij al vele jaren een luisterend oor zijn, kunnen we deze mensen helpen een persoonlijke afweging te maken waar ze zich goed bij voelen. Strategische beslissingen zijn het meest succesvol als je overtuigd bent van de koers die je wil varen. Dat zorgt voor minder risico’s en meer kansen in de markt.”

