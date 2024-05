Fusies en overnames | Fusies en overnames is een mooi vakgebied

Lansigt Transaction Services adviseert en begeleidt klanten onder andere bij overnames, fusies en bedrijfsopvolgingen. We spraken met Piet Noteboom en Rutger Both over dit mooie vakgebied, waar volop kansen liggen voor ambitieuze out-of-the-box denkers met sterke sociale vaardigheden.

Lansigt is een fullservice accountantskantoor met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Barendrecht en Gouda. Sinds 2014 richt Lansigt zich met Transaction Services specifiek op fusies en overnames. De afdeling heeft veel klanten in het mkb en mkb+ in verschillende sectoren en kent een sterke groei. Piet Noteboom, partner bij Lansigt: “Met Transaction Services timmeren we al een aantal jaren flink aan de weg. We merken dat bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven een actueel vraagstuk is, en ook veel andere bedrijven zijn bezig met overnames. Daarnaast groeit de markt voor private equity.”

Intensieve samenwerking

De medewerkers van Lansigt Transaction Services zijn onder andere betrokken bij het voeren van onderhandelingen, het boekenonderzoek en het opstellen van diverse overeenkomsten. “In ons vakgebied werk je vaak voor langere tijd intensief samen met een klant. Dat zijn trajecten die gemiddeld zo’n negen maanden duren”, legt Noteboom uit. Om overnameklussen te klaren, maakt Transaction Services niet alleen gebruik van de eigen expertise, ook wordt er veelvuldig een beroep gedaan op andere afdelingen van Lansigt. “We hebben natuurlijk heel veel kennis en ervaring in huis op juridisch, fiscaal en financieel gebied om de complexe opdrachten goed uit te voeren. Als we er dan nog niet uitkomen, hebben we verschillende hulplijnen buiten ons kantoor die we kunnen raadplegen”, verduidelijkt Rutger Both, business valuator bij Lansigt.

Het fusie- en overnamewerk vraagt om breed opgeleide medewerkers met goede analytische vaardigheden. Noteboom: “Als een koper of verkoper met een nieuw voorstel komt tijdens een gesprek, dan moet je weten waarover het gaat, in een split second een mening hebben en alle haken en ogen kunnen doorgronden.” Naast een brede opleidingsachtergrond op hbo- of wo-niveau, zijn goede gespreksvaardigheden onontbeerlijk. “Je zit met allerlei mensen aan tafel. Dat betekent dat je taalvaardig moet zijn en moet beschikken over goede communicatieve vaardigheden.”

Inhoudelijk interessant werk

Het dagelijkse werk vraagt veel van de medewerkers bij Lansigt Transaction Services, maar daarvoor krijgen ze inhoudelijk veel terug. Both: “Onderhandelingen over prijzen en voorwaarden zijn heel interessant. Je kunt dan echt iets betekenen voor de klant. Zeker als een eigenaar een bod krijgt voor zijn onderneming en vraagt wat wij ervan vinden. Je adviserende rol wordt dan echt gewaardeerd. Daarvoor doe je het eigenlijk.”

Sociale vaardigheden en inlevingsvermogen zijn in de fusie- en overnamepraktijk heel belangrijk. Both: “Ons werk is niet puur en alleen cijfers en harde materie, er komt ook vaak emotie bij kijken.” Zeker bij bedrijfsoverdracht binnen familiebedrijven spelen emotionele overwegingen een grote rol, legt Noteboom uit: “Er wordt van ons ook wel verwacht dat we meedenken of bijvoorbeeld een zoon of dochter geschikt is om het bedrijf over te nemen. Ouders hebben daarover niet altijd een objectieve mening.”

Kneepjes van het vak

Een medewerker die zich bezighoudt met fusies en overnames moet stevig in zijn schoenen staan maar kan altijd terugvallen op collega’s. “In de gesprekken zijn we altijd met z’n tweeën. Sowieso hanteren we het vierogenprincipe. We zetten twee specialisten met verschillende opleidingsachtergronden aan tafel.” Als junior mag je altijd mee naar afspraken, maar je wordt niet direct in het diepe gegooid. Both: “Logischerwijs is je input beperkt in de eerste gesprekken. Je krijg dan vooral de kans heel goed te luisteren en veel op te schrijven. Zo leer je langzamerhand de kneepjes van ons vak.”

Leren van en aan collega’s in de praktijk draagt binnen Lansigt voor een groot deel bij aan de ontwikkeling van medewerkers. Naast training on the job en mentorschap krijgen starters, young professionals en ervaren medewerkers alle ruimte om zich te ontwikkelen. Both: “Binnen Lansigt wordt tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken altijd gevraagd wat je volgende opleiding is of wat je wilt doen. Het is heel belangrijk je kennis bij te houden en uit te breiden. Dat wordt wel heel erg gestimuleerd.”

Werk neemt toe

Ook voor nieuwe medewerkers liggen er volop kansen bij Lansigt Transaction Services. Zowel Both als Noteboom zien de toekomst rooskleurig in en verwachten dat het werk alleen maar zal toenemen. Voor het kantoor is groei geen doel op zich. Het is belangrijk zichtbaar te blijven in de markt en een aantrekkelijke samenwerkingspartner te zijn voor klanten. “En natuurlijk nieuwe collega’s, want we kunnen altijd jong talent gebruiken”, zegt Noteboom lachend.

Deze bijdrage komt uit de eerste editie van het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in mei 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2024-fusies-en-overnames. Beluister ook onze podcast AV on Air over dit onderwerp.