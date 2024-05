Fusies en overnames | Huwelijksaankondiging

De fusielijst maakt – mij in elk geval – nieuws­gierig naar wat er voorafging aan de fusie. Hoe is de relatie begonnen? Hebben de fusiekantoren een duidelijk beeld van gezamenlijke doelen en ambities? Waar zit synergie? Waar helpt de een de ander een probleem op te lossen en zijn partijen daarover transparant geweest? Allemaal nodig voor een succesvolle fusie.

Veel kantoren zijn momenteel actief op de “markt” en/of worden actief benaderd. Mijn advies, zeker in dat laatste geval, is: Doe eerst een stap terug en besteed intern aandacht aan de volgende vragen:

Wat is ons doel met een fusie of overname? Wat is onze visie? Wat is de urgentie? Wat kunnen we beter als we fuseren? Welke problemen zijn er nu óf in de toekomst die vragen om een oplossing? Staan we als partners allemaal achter de fusie? Of zijn er alternatieven? Willen we hetzelfde? Is er voldoende leiderschap om dat te realiseren?

Het is doorgaans niet al te moeilijk een antwoord te vinden op de eerste twee vragen. Dan gaat het over inhoudelijke en actuele thema’s, zoals synergievoordelen, AI, duurzaamheid, arbeidsmarktproblematiek en opvolging. Door ideeën en argumenten te bespreken, komen kantoren daar vaak wel uit. Dat ligt accountants wel.

Maar het derde punt is nog niet zo makkelijk. Dan kunnen er verschillen in persoonlijke belangen, in horizon en investeringsbereid van partners op tafel komen. En die blijken niet alleen moeilijker te overbruggen, maar ook lastiger te bespreken. Benoem de verschillen en bespreek deze, ook al gaat dat eerst pijn doen. Dat is naar mijn ervaring cruciaal om te komen tot een succesvolle en duurzame fusie, waarmee je dit magazine haalt. Hopelijk ben je, net zoals ik, nieuwsgierig naar wat er is voorafgegaan aan de fusie en naar het uiteindelijke succes.

Veel kantoren zijn momenteel actief op de “markt” en/of worden actief benaderd. Mijn advies, zeker in dat laatste geval, is: Doe eerst een stap terug en besteed intern aandacht aan de volgende vragen:

1. Wat is ons doel met een fusie of overname? Wat is onze visie?

2. Wat is de urgentie? Wat kunnen we beter als we fuseren? Welke problemen zijn er nu óf in de toekomst die vragen om een oplossing?

3. Staan we als partners allemaal achter de fusie? Of zijn er alternatieven? Willen we hetzelfde?