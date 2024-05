Fusies en overnames | Liefde op het eerste gezicht

Het klikte meteen. “We hadden al een aantal “dates” gehad met verschillende kantoren in de regio”, vertelt Busscher. “Maar bij Alfa waren we direct enthousiast toen we Carl hoorden praten over hoe hij de kantoren in Groningen en Assen leidt. Met name de passie voor het vak en de mensen delen we.” Ook andersom was er een match. “Met Green had ik een connectie op drie vlakken”, vertelt Drenth. “Met de vennoten, hun klantportfolio en de hoge kwaliteit die zij leveren.”

Daten

Beide kantoren waren al even op zoek naar een nieuwe relatie. “In december 2022 zijn we met

de vier vennoten van Green om de tafel gegaan”, vertelt Busscher. “We zijn een klein kantoor. Klanten en werk genoeg, maar we hadden steeds meer moeite nieuwe medewerkers te vinden.

We vroegen onszelf af: is het nog leuk, en hoe zien we de toekomst?” Busscher en medevennoot Ophof voelden het meest voor aansluiting, de andere twee vennoten kozen ervoor verder te gaan als zelfstandige. Voor Drenth was het andersom: “Ik zocht al jaren naar een kantoor met mkb­-klanten om als vliegwiel te fungeren voor de regio Groningen.”

Vaste relatie

Na de first date volgden er meer gesprekken. Busscher: “Het is spannend: sommige klanten kenden we al twintig jaar vanuit onze begintijd bij KPMG. Je deelt zakelijk lief en leed en de lijnen zijn kort. In een grotere organisatie, zoals Alfa, weet je dat de processen anders zijn. Daar hebben we dus goed naar gekeken. Maar we zagen bij Alfa dat zij op dezelfde manier tijd nemen voor de klant.” Ophof vult aan: “Naast dat we nu met een team van 38 mensen klanten kunnen bedienen, beschikken we ook over een netwerk van bijvoor­beeld fiscalisten en valuators waardoor we snel kunnen schakelen.”

Samenleven

Inmiddels is de aansluiting sinds 1 januari een feit. De twee partners hebben het samengaan rustig opgebouwd. “In november hebben we de mede­werkers geïnformeerd en sinds 1 februari delen we één pand”, vertelt Busscher. Nu krijgt de verbinding echt vorm. Busscher: “Als we vragen hebben over een systeem of procedure, is iedereen bereid te helpen. Ook het is fijn om te merken dat we niet altijd meer in de hoogste versnelling hoeven te gaan, omdat we het werk kunnen verdelen.” Met een lach vult Carl Drenth aan: “Ik vind: neem je ruimte en benut de kracht van het team. Team is niet voor niets de afkorting van together everyone achieves more. Lang leve de liefde!”

Deze bijdrage komt uit de eerste editie van het AV-magazine met als thema Fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in mei 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av-1-2024-fusies-en-overnames. Beluister ook onze podcast AV on Air over dit onderwerp.