Fusies en overnames | Stilstand is achteruitgang

Het was een van de moeilijkste beslissingen uit zijn loopbaan: partner Frank Akkermans van Moore DRV begon in 2004 zijn eigen praktijk bij het Brabantse Trivent. Herkenbaar voor medepartner Remco de Nooijer, die in 2005 met een stage begint bij het Zeeuwse Rijkse en er in zestien jaar tijd opklimt tot partner: “Door deze keuze houdt het kantoor, opgericht in 1955, op te bestaan. Dat vraagt lef. Maar je doet het om voor je medewerkers en klanten meerwaarde te blijven bieden.”

Slagkracht

Voor beide partijen waren externe ontwikkelingen de belangrijkste reden om aansluiting te zoeken. “Er is krapte op de arbeidsmarkt en je hebt schaalgrootte nodig om talent aan te trekken”, schetst Akkermans. Bij Moore DRV kunnen medewerkers zich specialiseren en doorgroeien op verschillende functieniveaus. Op strategisch niveau geldt dat het belangrijk is te blijven investeren in bijvoorbeeld robotisering.” De Nooijer: “Verder krijgen we te maken met wet- en regelgeving en maatschappelijke vraagstukken die vragen om meer specialistische kennis. Daarvoor heb je voldoende slagkracht nodig.”

Verrassing

De medewerkers van beide kantoren zijn positief over de fusie. “Al waren ze bij ons wel verrast door de snelheid”, lacht De Nooijer. “Wij zijn ons in april 2023 gaan oriënteren en in oktober konden we de mensen al informeren over de aansluiting.” Akkermans: “We hebben allebei bij het zoeken naar een andere partij erop gelet dat de bedrijfscultuur aansluit op de onze. Dat Moore DRV een mensgerichte organisatie is, was vanaf dag één merkbaar: ook in drukke perioden helpen collega’s elkaar.”

Allrounder

Voor beide kantoren was het een grote stap, maar wel één die goed heeft uitgepakt. Frank Akkermans: “Wij profiteren nu al van alle specialismen die we opeens in huis hebben, zoals internationale advisering, fusies & overnames en strategie (via Crossminds).” Remco de Nooijer: “Er zijn natuurlijk altijd wat operationele hobbels bij een fusie, zoals het matchen van alle applicaties en software. Maar we merken vooral dat we kunnen aansluiten op wat klanten van nu verwachten: de accountant als “huisarts”: een allrounder waar je terecht kunt als vertrouwens­persoon, en die je verwijst naar een specialist als je dat nodig hebt.”

