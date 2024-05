Van Rij: groep bedrijven blijft worstelen met afbetaling belastingschuld corona

Er zijn nog ongeveer 153.000 ondernemers met een coronabetalingsregeling met een schuld van € 9,6 miljard.

Van de ongeveer 153.000 ondernemers met een betalingsregeling hebben er 116.000 (76%) geen betalingsachterstanden op de termijnbedragen. Ongeveer 37.000 ondernemers (24%) hebben wel betalingsachterstanden op de termijnen. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financien in een Kamerbrief, waarin hij de laatste stand van zaken geeft met betrekking tot de betalingsregeling coronabelastingschulden.

Voorwaarden betalingsregeling

Veel ondernemers betalen de termijnbedragen of lossen hun schuld zelfs voortijdig af, laat Van Rij weten. Niettemin constateert hij dat er een groep bedrijven is die blijft worstelen met de aflossing van hun coronabelastingschuld. “Ondanks de mogelijkheden tot versoepeling van de betalingsregeling, zoals de verlenging van de betalingstermijn en de betaalpauze, slaagt een deel van de ondernemers er niet in om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen. Hierbij speelt mogelijk mee dat van de oorspronkelijke debiteuren in de betalingsregeling 44% al vóór de coronacrisis belastingschulden had. Er zijn op peildatum 29 april 2024 ongeveer 8.000 ondernemers in de betalingsregeling die nog helemaal niets aan aflossing betaald hebben. Een deel van deze groep ondernemers is in gesprek met de Belastingdienst over hun schulden.”

Risico op intrekking betalingsregeling

Die ondernemers lopen het risico dat de coronabetalingsregeling wordt ingetrokken als zij hun nieuw opgekomen verplichtingen of hun termijnbedragen niet betalen, schrijft Van Rij. “De Belastingdienst biedt handelingsperspectief door versoepelingen van de betalingsregeling, zoals een verlenging van de betaaltermijn of een betaalpauze, of door ondernemers door te verwijzen naar hulpverlenende instanties. Er zijn 54.000 ondernemers van wie de betalingsregeling inmiddels is beëindigd. Zij hebben een openstaande coronabelastingschuld van € 3,2 miljard.”

Geen generieke kwijtschelding

Van Rij: “Ik wil overigens opnieuw benadrukken dat van generieke kwijtschelding van coronabelastingschulden geen sprake zal zijn. Ondernemers met betalingsproblemen wil ik dan ook nogmaals oproepen hun achterstallige termijnbedragen en hun nieuw opgekomen verplichtingen te betalen of hulp te zoeken. Zij kunnen daarvoor terecht bij de KvK, GeldFit Zakelijk of de gemeente als er sprake is van problematische schulden. Als uitvoeringsorganisatie heeft de Belastingdienst niet het mandaat, noch de expertise en de menskracht om als schuldhulpverlener op te treden. Levensvatbare bedrijven met betalingsproblemen kunnen ook nu nog in aanmerking komen voor een sanering als zij aan de voorwaarden voldoen.”

Coronabetalingsregeling beëindigd

In de periode juli 2023 tot 29 april 2024 is bij ongeveer 54.000 ondernemingen de coronabetalingsregeling beëindigd, meldt de staatssecretaris. “Of deze ondernemers hun onderneming kunnen voortzetten, is afhankelijk van bedrijfsspecifieke factoren en de financiële situatie. In 47.000 gevallen is de betalingsregeling beëindigd doordat de Belastingdienst deze actief heeft ingetrokken. In de overige gevallen is er sprake van andere redenen voor de beëindiging van de regeling: ongeveer 2.000 bedrijven zijn failliet gegaan en ongeveer 4.500 zijn betrokken in een saneringstraject.”

Oninbare schulden

Inmiddels gaat het kabinet ervan uit dat €3,5 miljard aan openstaande schulden niet inbaar is, stond in de Voorjaarsnota. Dit is inclusief de schulden bij ondernemers zonder betalingsregeling. Vorig jaar was dat bedrag nog €2,5 miljard euro. De raming van € 3,5 miljard euro is nog steeds onzeker, schrijft Van Rij nu. “Dat komt mede doordat onduidelijk is hoeveel van de schuld nog wordt afgelost als de betalingsregeling is ingetrokken. Bij ondernemers bij wie de betalingsregeling is ingetrokken, kan het uitstaande bedrag van ruim 3,2 miljard op peildatum 29 april 2024 aan coronabelastingschuld geheel of gedeeltelijk terugkomen als gevolg van betaling, dwanginvordering, als opbrengst van een saneringsakkoord of slotuitdeling bij faillissement. De verwachting is echter dat een groot deel hiervan oninbaar zal blijken. (Bedrijfs-)economische ontwikkelingen en keuzes in de inzet van (schaarse) invorderingscapaciteit door de Belastingdienst hebben invloed op de mate waarin dit bedrag nog terugkomt. Het is niet mogelijk om een inschatting te maken van de mate waarin deze factoren een rol spelen bij het aflossen van de coronabelastingschulden.”

Kamerbrief stand van zaken betalingsregeling coronabelastingschulden mei 2024