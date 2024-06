Omzet accountants plust 6,4% in eerste kwartaal

De omzet van accountants- en administratiekantoren is in het eerste kwartaal van dit jaar met 6,4 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS.

Die toename is groter dan de omzetstijging in de zakelijke dienstverlening als geheel: die bedroeg in het eerste kwartaal 5,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omzet van zakelijk dienstverleners stijgt al drie jaar op rij, maar de groei neemt de laatste vier kwartalen wel af.

In de accountancy en administratie ging de omzet over heel 2023 met 7,3 procent omhoog. De inkomsten zijn in het eerste kwartaal van dit jaar wel sterker toegenomen dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, toen de plus uitkwam op 4,9 procent. Het eerste kwartaal van 2023 had nog een omzetstijging van meer dan 10 procent laten zien.

Beveiligers boeken grootste stijging

In de beveiligingsbranche is de omzetstijging over het eerste kwartaal het sterkst: 18,2 procent. In het voorgaande kwartaal was dat nog meer dan 17 procent. Ook in de reisbranche nam de omzet flink toe, met 15,3 procent op jaarbasis, geholpen door het sterke herstel van het toerisme van de coronapandemie.