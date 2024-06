Financieel adviseur bepalend bij keuze uitkeren lijfrentekapitaal

Dat blijkt uit recent onderzoek van Ipsos, in opdracht van Doelbeleggen.nl.

Extra pensioeninkomen voor later is voor 62 procent de voornaamste reden om te sparen of te beleggen voor lijfrentekapitaal via een speciale bank- of beleggingsrekening of lijfrenteverzekering. De meeste mensen willen hun lijfrente maandelijks laten uitkeren bij de start van hun AOW-uitkering.

Switch-optie vaak onbekend

Zestig procent laat de lijfrente uitkeren door de aanbieder bij wie het kapitaal is opgebouwd. Een kwart weet niet dat switchen naar een andere aanbieder mogelijk is. Een ongeveer even grote groep verwacht niet veel verschil tussen aanbieders. Van alle mensen die bij dezelfde aanbieder blijven, heeft driekwart zich niet georiënteerd op andere aanbiedingen.

Hogere uitkering en garanties

Twee op de vijf lijfrenteniers stapt wel over. Zij verwachten hierdoor hogere uitkeringen, betere garanties op de hoogte van de uitkering en lagere kosten. Mensen die switchen doen dat vooral op aanraden van hun financieel adviseur (32 procent). Van de mensen die binnen vijf jaar te maken krijgen met lijfrentekapitaal dat tot uitkering komt, zegt 60 procent nog niet te weten voor welke aanbieder ze zullen kiezen. Eén op de tien wil geen geld mislopen en gaat zeker switchen. Daarentegen zegt 30 procent bij dezelfde aanbieder te blijven; ook hier weet een kwart niet dat shoppen met lijfrentekapitaal überhaupt mogelijk is.

Beleggen en risicobereidheid

Het uitkeren van lijfrentekapitaal kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-leeftijd worden uitgesteld. In die periode kan het kapitaal worden belegd, zodat het verder kan aangroeien. Ook lijfrentekapitaal waaruit al uitkeringen worden gedaan, kan worden doorbelegd. Hiervoor kiest 28 procent. Echter, ook hier is 44 procent niet op de hoogte van het feit dat dit mogelijk is. Van de mensen die doorbeleggen vindt 55 procent het geen probleem daarbij een beetje risico te nemen.