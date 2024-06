Vrijwel alle NBA-leden voldoen aan PE-verplichting

De NBA is tevreden over hoe de leden omgaan met de PE-verplichting: op 63 accountants na heeft iedereen het PE-portfolio over 2023 afgerond.

‘Hoewel het invullen van het PE-portfolio en het formuleren van doelen, leeractiviteiten en reflecties soms als lastig wordt ervaren, werkt het afgeven van compliance goed’, concludeert de NBA. Van de 19.700 PE-plichtige leden hebben 63 accountants (0,3%) tot nu toe nog geen compliance afgegeven voor 2023. Dat houdt in dat zij nog niet hebben aangegeven dat zij aan de PE-verplichting hebben voldaan. ‘Van deze leden is inmiddels het PE-portfolio opgevraagd om te kunnen vaststellen of zij invulling hebben gegeven aan de PE-verplichting 2023. De NBA kan tuchtklachten indienen tegen leden die verzuimen de PE-compliance-verklaring af te geven en ook niet aan kunnen tonen over een PE-portfolio te beschikken.’

Meningen verdeeld

De NBA heeft onlangs een enquête gehouden over het nieuwe PE-systeem. Daaruit blijkt dat de meningen verdeeld zijn. ‘Met name respondenten uit de werkvelden Audit en Samenstel/Advies zijn gemiddeld genomen negatiever over de systematiek. In de werkvelden Directie en Finance & Control zijn de meningen meer gebalanceerd.’ In totaal is 44% van de respondenten negatief, 30% is neutraal en 26% is positief. De leeftijdsgroep van 36 tot 55 jaar is het meest negatief over het PE-portfoliosysteem, terwijl jongere en oudere respondenten minder negatief zijn. Als grootste voordeel wordt de vrijheid in leervormen benoemd. De onzekerheid over of je wel genoeg doet, of het juiste, wordt als grootste nadeel genoemd.

Kennistoets

De verdeeldheid is groot over het fenomeen kennistoets. 45% vindt dat geen goed meetinstrument, terwijl een even grote groep dat juist wel een geschikte methode vindt. ‘Respondenten uit het werkveld Audit zijn iets positiever over een kennistoets in vergelijking met andere werkvelden. Leden worden minder positief over een kennistoets naarmate zij ouder worden.’ 32% van de respondenten steunt de uitbreiding van een kennistoets naar andere werkvelden dan Audit, terwijl 52% tegen is en 16% heeft een andere mening. Respondenten binnen het werkveld Audit zijn in meerderheid voor deze uitbreiding, terwijl andere werkvelden hier overwegend negatief tegenover staan.

Workshops

De NBA ontwikkelt momenteel een interactieve workshop voor het samenstellen van het PE-portfolio; de aanmelding start in het najaar.