Moore DRV verstevigt positie in Noord-Brabant

Trivent accountants & belastingadviseurs sluit zich aan bij Moore DRV. Daarmee versterkt Moore DRV haar positie in de provincie Noord-Brabant in twee economisch belangrijke regio’s: Waalwijk/Den Bosch en Eindhoven. Dat past in de strategie van het kantoor, dat een nog stevigere marktpositie wil innemen in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

Bestuursvoorzitter Michael Bick van Moore DRV merkt dat de markt daarvoor mogelijkheden biedt. “Wij horen dat kantoren problemen ondervinden bij het werven van goed gekwalificeerde medewerkers. Moore DRV wordt gezien als kwaliteitskantoor en valt op door succesvolle employer branding en recruitment. We hebben medewerkers en cliënten van andere kantoren veel te bieden, zoals ontwikkelingsprogramma’s voor medewerkers en een sterk kwaliteitshuis. Bovendien vinden we de menselijke maat en de aansluiting met de lokale samenleving belangrijk. We werken grotendeels al in open, aantrekkelijke werkruimten voor ontmoeting en samenwerking. Voor Trivent betekent dat, dat we in overleg hebben besloten om hun teams in Den Bosch en Waalwijk samen te voegen op een nieuwe locatie in Waalwijk. Wij gaan dat team en het team van hun vestiging Nuenen intensief helpen om snel op sterkte te komen.”

Partners Trivent

Trivent accountants & belastingadviseurs heeft drie partners. Daarvan treedt Frank Akkermans toe tot de maatschap Moore DRV. Carel van den Braak en Kees Kragten worden directeur bij Moore DRV. Frank Akkermans onderschrijft het verhaal van Michael Bick: “We willen goede mensen aan ons binden, zodat we een hoge kwaliteit van dienstverlening kunnen blijven garanderen aan onze cliënten. Die mensen willen we volop ontwikkelkansen kunnen bieden. Ook willen we met een breder dienstenaanbod beter kunnen inspelen op de behoeften van onze cliënten. Tevens was de opvolging binnen ons kantoor een reden om een partij te zoeken waar we ons bij konden aansluiten. Bij Moore DRV herkenden we een kwaliteitsgerichte én mensgerichte cultuur. Plus de wens om te investeren in onze regio.”

Michel Bick: ‘Voor onze organisatie is de overweging voor de aansluiting dat een continue, beheerste groei ons in staat stelt te blijven investeren in onze mensen, aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt en de stappen te zetten die ons nog beter en relevanter maken voor ondernemers in de echte economie. Denk daarbij aan de ontwikkeling van esg-dienstverlening en data science en security. Ook ondernemen we zelf steeds duurzamer. Voor dit jaar is het interne thema diversiteit en inclusiviteit met als belangrijkste doel: meer vrouwen aan de top. Groei is dus geen doel op zich, maar een middel om nog sterker en relevanter te worden als organisatie.’

Met Trivent krijgt Moore DRV er 40 medewerkers bij. Het totaal aantal personen dat werkzaam is bij Moore DRV komt daarmee op 800. Het aantal vestigingen neemt toe van 12 naar 14.