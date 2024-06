Fiscalist Idsinga (NSC) opvolger Van Rij

Staatssecretaris Marnix van Rij krijgt in Folkert Idsinga (NSC) een opvolger die, net als hijzelf, gepokt en gemazeld is als fiscalist voor grote en internationale bedrijven. Idsinga werkte jarenlang op de Zuidas, maar niet als accountant, zoals Nos.nl ten onrechte meldde en ook niet bij grote accountantskantoren. Idsinga werkte het grootste deel van zijn carrière bij Baker McKenzie, een internationaal advocatenkantoor.

Baker McKenzie

De Fries (1971) studeerde fiscale economie in Groningen en studeerde af in 1996. Hij begon zijn loopbaan bij accountantskantoor Arthur Andersen. Dat raakte in 2002 in opspraak door criminele activiteiten bij energiebedrijf Enron. Dat jaar stapte Idsinga over naar Baker McKenzie waar hij gespecialiseerd was in omzetbelasting. In 2004 werd hij partner bij dit kantoor. Van 2003 tot en met 2012 was hij hoofd van de Europese Indirect Tax groep. Van 2012 tot en met 2015 was hij hoofd van de NL tax group van Baker McKenzie Amsterdam, van juli 2015 tot 2017 joint managing partner en co-voorzitter van de raad van bestuur. Van 2017 tot en met 2018 was hij managing partner en voorzitter van de raad van bestuur. Hij bleef daarna werken voor Baker McKenzie als partner.

Overstap

In 2021 werd Idsinga namens de VVD in de Tweede Kamer gekozen. Als kamerlid hield hij zich onder meer bezig met de belastingdienst, de financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden, exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en Staatsloterij. Bij de val van het kabinet-Rutte in de zomer van 2023 deelde hij mee uit de politiek te stappen. Groot was de verbazing toen hij op een verkiesbare plek op de kandidatenlijst van de NSC van Pieter Omtzigt bleek te staan. In december 2023 keerde Idsinga terug in de Kamer.

Opvallend kamerlid

Als NSC’er zet Idsinga zich in om fiscale misstanden tegen te gaan, zoals allerlei geitenpaadjes waardoor vermogende mensen en bedrijven te weinig belasting betalen. Hij kreeg ruime steun voor een motie om zo snel mogelijk tot een wereldwijde minimumbelasting voor extreem rijke burgers te komen. Onlangs kreeg hij een meerderheid voor een motie waarin Idsinga het kabinet opriep het voorbereidingsproces voor het nieuwe box 3-regime voort te zetten, zodat de beoogde invoeringsdatum per 1 januari 2027 gehaald zou worden. Dat was voor de uitspraak van de Hoge Raad op 6 juni jongstleden.