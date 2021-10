Wijffels acht kansen Hoekstra op nieuw ministerschap ‘niet vergroot’

Oud-informateur Herman Wijffels (CDA) meent dat partijgenoot Wopke Hoekstra zijn kansen niet heeft vergroot opnieuw minister van Financiën te worden. D66, de partij van staatssecretaris Vijlbrief, zou azen op de post.

Rol Zuid-as

De voormalige Rabobank-topman vindt het ‘niet onaannemelijk’ dat Hoekstra niet wist dat zijn geld via een brievenbusfirma in een belastingparadijs werd geïnvesteerd. Tegelijkertijd is Wijffels ook niet verbaasd dat de belegging via een dergelijke constructie werd opgetuigd. ‘Wat je ziet is de rol van de Zuidas op de Nederlandse samenleving. Als je daar tussen die torens loopt, dan is daar een grote verzameling van activiteiten die de fiscus willen omzeilen gaande. Veel Nederlanders maken daar gebruik van. Dat is kennelijk gangbaar: Nederland belastingparadijs. Wil je daar wel of geen gebruik van maken?’

‘Volstrekt ongeloofwaardig’

Voormalig hoogleraar openbare financiën en CDA-senator Peter Boorsma, lid van een CDA-commissie die onder leiding van Maij Weggen een document maakte over integriteit van politici en bestuurders, kan zich niet voorstellen dat Hoekstra van niets wist: ‘Het is volstrekt ongeloofwaardig dat Hoekstra niet wist dat hij iets deed via de Maagdeneilanden. Tom de Swaan wist dat natuurlijk ook.’

Hans Vijlbrief?

Volgens Herman Wijffels grijpen andere politici de safari-investering van Hoekstra via een belastingparadijs aan om de politicus te beschadigen. Hij stelt dat D66 graag de nieuwe minister van Financiën wil leveren. In maart tipte Accountancy Vanmorgen de huidige D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief al voor de post.

België smaalt

Bij onze zuiderburen leidt het nieuws over Hoekstra tot cynische krantencommentaren. Zo schrijft Het Belang van Limburg: ‘De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra las de voorbije jaren Europese landen graag de les over financiële orthodoxie. Dat net hij investeerde via een belastingparadijs, is daarom extra pijnlijk, voor hem en zijn partij.’ Overigens zijn de Pandora Papers ook voor Belgen onthullend. Ruim 1200 landgenoten zouden in de documenten bij naam genoemd worden.

Bron: AD