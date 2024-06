Beluister hier al onze podcasts van januari tot juni 2024 terug 

Wist je dat Accountancy Vanmorgen ook een leuke podcast maakt met vakinhoudelijk nieuws en trends? In AV on Air gaat hoofdredacteur Anja van Hout maandelijks met Jan Wietsma en experts uit de branche in gesprek over actuele thema’s die het vakgebied van de mkb-accountant beïnvloeden. Meer weten? Lees verder.

Januari #1 – Een vooruitblik op 2024 voor de mkb-accountant

In deze eerste aflevering van AV on Air gaat Anja samen met vaste tafelheer Jan Wietsma AA in gesprek met Joris Joppe RA, managing partner bij VisionPlanner. Joris geeft in heldere en duidelijke taal zijn visie op de branche in 2024. Joris en Jan vertellen daarnaast voor welke uitdagingen zij verwachten dat de mkb-accountant komend jaar komt te staan. Duurzaamheid is voor Joris hét thema waar de mkb-accountant eigenaarschap op moet nemen in 2024. Hoe? Dat hoor je in de podcast.

Klik hieronder om de podcast te beluisteren.

Februari #2 – De accountancyopleiding

In deze editie schuiven Coen Bongers, secretaris bij CEA, de Commissie Eindtermen Accountancyopleiding, en Jurroen Cluitmans, opleidingscoördinator en docent AA-opleiding Accountancy-mkb bij FullFinance Opleidingen, bij Jan en Anja aan tafel om te praten over de accountancyopleiding en de ontwikkelingen daarin.

Klik hieronder om de podcast te beluisteren.

Maart #3 – De arbeidsmarkt voor accountants

De derde aflevering van AV on Air gaat over de arbeidsmarkt. Piet-Jan Boringa geeft duiding aan de trends die hij ziet en Chantal Wegdam vertelt hoe ze bij Eshuis Accountants en Adviseurs omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt.

Klik hieronder om de podcast te beluisteren.

April #4 – De mkb-accountant en duurzaamheid

Fou-Khan Tsang vertelt onder meer wat hij als de grootste uitdagingen voor de mkb-accountant ziet op het gebied van duurzaamheid, licht hij toe hoe hij dit onderwerp bij Alfa Accountants aanpakt en vertelt hij hoe hij denkt dat kleinere accountantskantoren kunnen omgaan met de toenemende druk op het gebied van duurzaamheid.

Klik hieronder om de podcast te beluisteren.

Mei #5 – Fusies en overnames in de accountancybranche

In deze editie praten Anja van Hout en Jan Wietsma samen met Tonny Dirkx, strategisch adviseur bij Full Finance Consultants, en Ewout Brouwers, RA en CEO van Piagroep Nederland, over de huidige consolidatieslag in de accountancy en de betrokkenheid van private equity-partijen.

Klik hieronder om de podcast te beluisteren.

Juni #6 – Diversiteit en inclusie in de accountancy

In deze AV on Air duiken Jan Wietsma en Anja van Hout in de thema’s diversiteit en inclusie. Nicole Steins van Newtone en Maarten van Duijn van Actan adviseurs en accountants vertellen in deze nieuwste aflevering hoe hun bedrijven omgaan met deze belangrijke onderwerpen.

Klik hieronder om de podcast te beluisteren.

Bonusaflevering – Schuldenproblematiek ondernemingen

Een groot aantal ondernemingen heeft te maken met forse schulden. In veel gevallen hebben die nog betrekking op de coronaperiode. Andere ondernemingen ondervinden nu de gevolgen van de oplopende inflatie, sterk stijgende personeelskosten en hoge energiekosten. Veel van deze ondernemingen lukt het daardoor niet meer om hun aflossingsverplichtingen met betrekking tot de coronaschulden aan de Belastingdienst, het UWV inzake NOW en RVO inzake TVL en COL te voldoen. Tegelijkertijd hebben deze ondernemingen wel weer perspectief als zij hun schulden kunnen saneren. In deze bonusaflevering praat Jan Wietsma je bij over de huidige stand van zaken, het beleid van UWV, RVO en de Belastingdienst en de routes die er zijn om te saneren. Ook vertelt hij wat je als accountant en mkb-adviseur voor ondernemers met coronabelastingschulden kunt betekenen.

Klik hieronder om de podcast te beluisteren.