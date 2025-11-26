Hixtival | Zo stroomlijn je softwarepakketten binnen je kantoor – live opname Fiscount

Op 6 november was het zover: Hixtival vond plaats, een moderne tech-beurs speciaal voor de accountancy en mét AV als kennispartner. We publiceerden afgelopen tijd enkele podcasts met interessante sprekers en tijdens Hixtival vonden de live gesprekken met meer ruimte voor diepgang plaats. Vandaag delen we de live opname met Fiscount.

In een tijd waarin digitalisering de ruggengraat vormt van vrijwel ieder accountantskantoor, groeit ook de complexiteit van de softwareomgeving. Hoe kies je als kantoor de juiste pakketten, voorkom je afhankelijkheid van leveranciers en zorg je dat de investering daadwerkelijk rendeert?

Hybride aanpak

AV sprak eerder al met Sybren Christans (algemeen directeur bij Fiscount) en Daan Bruijns (adviseur softwarecontracten bij Roodkat) over softwarepakketorganisatie. In deze podcast gaven zij aan dat veel accountantskantoren met langdurig gebruikte softwarepakketten werken, terwijl er steeds meer nieuwe tools beschikbaar zijn die waardevolle aanvullingen kunnen bieden, mits ze goed integreren met de bestaande softwarestraat. Zowel Christians als Bruijns benadrukten het belang van een hybride aanpak: mixen en matchen van systemen, kritisch kijken naar overlap in functionaliteiten en voorkomen dat één leverancier te veel macht krijgt.

Grip op ICT-contracten

Daarnaast wijzen beide experts op het belang van grip op ICT-contracten en effectief gebruik van software. Veel kantoren hebben weinig zicht op hun lopende contracten, betalen voor ongebruikte licenties en worden verrast door tussentijdse prijsstijgingen of gewijzigde voorwaarden. Digitalisering levert pas strategische waarde op als kantoren inzicht hebben in hun software, kosten en contractafspraken en actief blijven onderhandelen om flexibel en toekomstbestendig te blijven.

Tijdens Hixtival gingen zij onder leiding van Jannie Benedictus dieper op de materie in. Klik hieronder om het gesprek terug te luisteren.

