Hixtival | Jong talent versterken: het AV Young Professional Programma

Op 6 november was het zover: Hixtival vond plaats, een moderne tech-beurs speciaal voor de accountancy en mét AV als kennispartner. We publiceerden afgelopen tijd enkele podcasts met interessante sprekers en tijdens Hixtival vonden de live gesprekken met meer ruimte voor diepgang plaats. Vandaag delen we de live opname over het young professionalsprogramma.

De accountancywereld is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen, veranderende werkvormen en een groeiende vraag naar balans tussen werk en privé zorgen ervoor dat jonge accountants in een uitdagend speelveld terechtkomen. Hoe kunnen zij niet alleen vakinhoudelijk uitblinken, maar zich ook ontwikkelen tot weerbare, zelfbewuste professionals?

Jonge professionals

In de eerder opgenomen podcast gaan Marijke van Dorp, Oscar Rouwendal van MOC Uitgevers en coach Martine Cranendonk in op het belang van soft skills binnen het AV Young Professional-programma. Het programma behandelt thema’s als assertiviteit, communicatie, grenzen stellen en omgaan met druk. Volgens de initiatiefnemers sluit dit aan bij de veranderende wensen van de nieuwe generatie accountants, die meer behoefte heeft aan balans, flexibiliteit en moderne manieren van samenwerken, inclusief het slim toepassen van technologie zoals AI.

Coach Martine Cranendonk begeleidt het persoonlijke deel van het traject en maakt gebruik van methoden als de Birkman-vragenlijst, Lego® Serious Play® en praktische oefensessies. Door te bouwen, spelen en in gesprek te gaan, ontwikkelen deelnemers vaardigheden die direct toepasbaar zijn in hun werk. De kern van het programma: wie zichzelf goed kent, kan beter functioneren en verandering brengen in de eigen werkomgeving.

Live opname

Tijdens de live opname schoof niet alleen Arjen van Brakel van Hix aan, ook gingen de tafelgasten dieper op het onderwerp zelfontwikkeling in. Nieuwsgierig? Klik hieronder om de live opname te zien.