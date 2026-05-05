Podcast | ‘Accountant wordt AI-manager’: rol verschuift sneller dan gedacht

Accountants die denken dat AI vooral een handige tool is voor wat extra efficiëntie, onderschatten de impact. De technologie schuift in rap tempo door van experiment naar integraal onderdeel van werkprocessen. Een ontwikkeling die de rol van de accountant fundamenteel zal veranderen.

Dat zegt AI-governance specialist Marc van Meel in de AV on Air-podcast. Volgens hem zit de echte verandering niet in betere e-mails of snellere analyses, maar in de manier waarop werk wordt georganiseerd. “Je ziet eigenlijk een verschuiving van losse toepassingen naar integratie in workflows,” zegt hij.

Van uitvoeren naar aansturen

De eerste toepassingen van AI zijn inmiddels bekend: teksten genereren, data structureren, analyses versnellen. Maar dat is volgens Van Meel slechts het begin. De volgende stap is dat AI delen van workflows overneemt. Daarmee verschuift het werk van niet langer alles zelf doen, maar systemen aansturen die taken uitvoeren.

“Je wordt eigenlijk steeds meer een soort beoordeler, een regisseur,” aldus Van Meel. Dat klinkt efficiënt, maar vraagt ook iets anders van de professional. Minder focus op uitvoering, meer op beoordeling en context.

Grootste risico zit niet in de techniek

Opvallend is dat Van Meel de grootste risico’s niet zozeer in de technologie zelf ziet. AI wordt beter, maar blijft feilbaar. Het echte risico zit in hoe mensen ermee omgaan.

Omdat de output vaak overtuigend oogt, ontstaat snel de neiging om die te vertrouwen. “Het gevaar is natuurlijk dat je daar blind op gaat sturen en dat je zelf niet meer nadenkt,” waarschuwt hij. Volgens Van Meel vraagt dat om wat hij ‘AI-geletterdheid’ noemt: voldoende begrip om output kritisch te kunnen beoordelen, zonder dat je zelf technisch expert hoeft te zijn.

Basis ligt bij data, niet bij tools

Veel organisaties focussen volgens hem te snel op de vraag welke AI-tool ze moeten gebruiken. “Dat is eigenlijk de verkeerde vraag,” zegt Van Meel. “Wat je eerst wil doen, is zorgen dat je datamanagement op orde is.” Voor accountantskantoren speelt daarnaast een extra dimensie: vertrouwelijkheid. Dat maakt de inzet van publieke AI-tools niet vanzelfsprekend.

Meer ruimte voor advies

De praktische winst van AI zit voorlopig vooral in het automatiseren van repetitief werk. Dat kan tijd vrijmaken voor werkzaamheden met meer toegevoegde waarde. Volgens Van Meel ligt daar ook de kans voor accountants: minder bezig zijn met verwerking, meer met analyse en klantcontact. “Je wordt meer een sparringpartner voor de business,” stelt hij.

Niet afwachten, maar beginnen

De vraag hoe kantoren moeten omgaan met de snelle ontwikkelingen is begrijpelijk, maar volgens Van Meel niet complex. De belangrijkste stap is simpel: beginnen. “Ik geloof heel erg dat je vaardigheden opdoet door ermee te werken,” zegt hij. “Je kan er oneindig over lezen, maar dan weet je nog niet hoe je het moet toepassen.”

In de podcast gaat Van Meel uitgebreider in op de risico’s, regelgeving en de praktische toepassing van AI binnen accountancy.