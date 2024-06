Fouk Tsang: ‘Zoveel animo niet verwacht’

De fusie tussen Alfa en ABAB is een feit. Sinds maandag 17 juni gaan beide samen verder onder de naam aaff. De nieuwe organisatie, met een omzet van 210 miljoen euro, is voor 100 procent eigendom van de medewerkers. Bij Alfa was dit altijd al zo, ABAB kende een hybride model waarin ongeveer 100 personeelsleden participeerden.. Accountancy Vanmorgen belt met Fouk Tsang, voorzitter van de raad van bestuur.

Hoe zit het met de animo onder medewerkers om te participeren?

‘Die is enorm en groter dan wij hadden verwacht. In de eerste ronde waren 500.000 certificaten beschikbaar. Alleen medewerkers van ABAB konden intekenen. Deze ronde is met 60% overtekend. Dit betekent dus dat er voor 800.000 certificaten belangstelling was.’

Voor ABAB is 100% medewerkersparticipatie nieuw.

‘Dat klopt. ABAB kende een hybride structuur waarbij een kleine 15 procent van de 700 medewerkers aandelen in het bedrijf bezat. Nu kunnen dus alle medewerkers participeren. Voor ons was het model van 100% werknemersparticipatie een vereiste in de transactie. Dat maakte het overigens niet eenvoudig. Onze M&A-adviseurs heeft daar behoorlijk op moeten rekenen. Doelstelling is dat je een goedwerkende medewerkersparticipatiemodel krijgt dat ook interessant is voor medewerkers om in te investeren.

Komen er nog meer participatierondes?

‘Er is inmiddels een tweede ronde geweest die openstond voor alle medewerkers van aaff. Daarvoor waren 200.000 certificaten beschikbaar. Opnieuw hadden we 800.000 certificaten kunnen plaatsen. Deze ronde is dus zelfs vier keer overtekend.’

Wat zegt deze enorme belangstelling jou?

‘Dat onze medewerkers erg veel vertrouwen hebben in de nieuwe combinatie. Want je tekent alleen in op certificaten als je verwacht dat deze in waarde zullen stijgen.’

Is medewerkersparticipatie een alternatief voor private equity?

‘Het is het tegenovergestelde. Bij private equity haal je een externe partij naar binnen met vooral een financieel motief. Wij laten een ander geluid horen. Door te kiezen voor employee equity benadrukken we ons geloof in de kracht van onze medewerkers en hun cruciale rol in het succes en de groei van onze organisatie.’

Toch lijkt private equity op dit moment populairder.

‘Dat snap ik wel, want als je een partnermodel hebt waarbij de winst vrijwel volledig onder de partners verdeeld wordt, dan moet je veel inleveren als je alle medewerkers laat deelnemen. Er zijn kantoren die voor een gedeeltelijke medewerkersparticipatie kiezen maar dan gaat het maar om een paar procent van de aandelen of certificaten. Het kan trouwens wel, overstappen van een partnermodel naar medewerkersparticipatie. BDO USA is daar een voorbeeld van.’