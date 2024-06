Commissarissen weten (nog) geen raad met AI 

Aan het onderzoek deden 160 commissarissen, bestuurders, secretarissen van rvc’s en internal auditors mee en werd gehouden door Board in Balance en hoogleraar corporate finance (VU) Herbert Rijken.

Geen goed beeld AI

Uit het onderzoek komt naar voren dat organisaties, rvb’s en ook commissarissen nog geen goed beeld hebben van de voor- en nadelen van AI voor de organisatie. In veel organisaties ontbreekt AI-beleid en hoe je ermee om moet gaan. Dat kan zorgelijk zijn, omdat commissarissen bijvoorbeeld geen verbod op het gebruik van AI door het management wens, onder meer voor het herijken van de doelstelling en strategie. Ook is er geen overeenstemming of algoritmes in de organisatie alleen beslissingsondersteunend mogen zijn. Ten slotte lijkt de commissaris beperkt nagedacht te hebben over wat AI voor de rvc zou kunnen betekenen.

Cyberweerbaarheid

In alle sectoren die in het onderzoek zijn bevraagd vinden respondenten het belangrijk dat de organisatie een cybersecurityoefening gaat doen. Het liefst met betrokkenheid van de rvb en rvc. Bij die laatste groep ligt de instemming overigens wat lager dan bij de eerste twee.

Duurzaamheid

Veertien van de achttien benchmarks hebben veranderwensen bij het voldoende meewegen van milieufactoren en sociale factoren in het beloningsbeleid van de rvb. Voor nog eens elf benchmarks geldt dat ook voor governancefactoren. Verder zijn commissarissen kritisch naar zichzelf (of naar collega’s) als het gaat over de intrinsieke motivatie om te voldoen aan ESG. Dat pleit de rvb en het senior-management niet vrij want ook daar geven de respondenten aan dat de drijfveer voor het voldoen aan ESG iets meer uit intrinsieke motivatie zou mogen bestaan en niet alleen uit wettelijke verplichting.