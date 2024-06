AI in accountancy: samen sterker

In deze blog beschrijven we daarom een aantal veelgenoemde twijfels die accountants hebben over het samenwerken met AI en waarom je daar niet voor hoeft te vrezen. Daarnaast laten we een voorbeeld van een Copilot toepassing in de praktijk zien.

Hoe betrouwbaar is Copilot?

Bij het gebruik van slimme computers in de accountancy worden – geheel terecht- kritische vragen gesteld: ‘kunnen we de automatisch gegenereerde gegevens wel vertrouwen?’ Het antwoord is ja! Copilot gebruikt namelijk slimme algoritmes en leert van elke interactie om financiële rapporten nauwkeurig en betrouwbaar te maken. Dit betekent dat de gegevens consistent en correct zijn, keer op keer.

Wij zijn ervan overtuigd dat Copilot echt een verschil kan maken door routinetaken zoals gegevensinvoer, analyse van financiële rapporten en communicatie een stuk makkelijker te maken. Met AI kun je uitgaven en inkomsten automatisch sorteren, rapportages opstellen en financiële trends voorspellen. Dit bespaart niet alleen een hoop tijd, maar maakt je werk ook een stuk nauwkeuriger en efficiënter.

In hoeverre wordt vertrouwelijke informatie beschermd?

De implementatie van AI-tools zoals Copilot roept ook vragen op over de beveiliging van gegevens. Microsoft heeft strenge beveiligingsprotocollen en compliance maatregelen geïntegreerd in Copilot. Gegevens worden verwerkt met volledige naleving van de geldende regelgeving, zoals GDPR, en er zijn strikte toegangscontroles die bepalen wie wat kan bekijken en bewerken binnen het systeem.

Zal AI accountancy werkzaamheden vervangen?

De echte kracht van Copilot ligt niet in het wegnemen van taken, maar in het verlichten van de last van routinematige werkzaamheden. Hierdoor kun je meer tijd besteden aan wat echt belangrijk is: analytisch denken, strategische besluitvorming en het bieden van waardevol advies aan je klanten.

Bij het werken met Copilot staat dus één ding buiten kijf: het vervangt jou als accountant of adviseur niet, het maakt je sterker. Het systeem waarborgt daarnaast de toegang tot gegevens, waarbij alleen gekwalificeerde professionals beslissingen kunnen nemen en goedkeuringen kunnen geven.

Benieuwd naar hoe Copilot periodieke financiële rapportages kan automatiseren? Bekijk een voorbeeld toepassing op onze website.

Er zijn al accountantskantoren die hebben ervaren hoe ‘It’s Possible’ het verschil kan maken door samen te werken met Copilot. Tijd besparen, efficiënt werken en repeterende -zeg gerust saaie- werkzaamheden uit handen laten nemen. Dat gunnen wij jou ook! Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.