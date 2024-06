423 accountantskantoren, 98 belastingadviseurs melden bij FIU

In 2023 is het aantal verdachte transacties ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2022. Ook het aantal meldingen van accountants verdubbelde.

De ruim 180.000 verdachte transacties zijn ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2022 en samen goed voor een bedrag van ruim 25 miljard euro. Dat schrijft de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) in het jaarverslag over 2023. De stijging komt omdat in 2023 enkele dossiers verdacht zijn verklaard die buitengewoon veel transacties bevatten.

TBML

In het rapport maakt de opsporingsdienst zich grote zorgen over een groeiend fenomeen, genaamd Trade Based Money Laundering. Daarbij proberen bendes geld wit te wassen via bestaande bedrijven, bijvoorbeeld via over- en onderfacturering. Het gaat met name om bedrijven die met veel personeel werken, zoals in de bouw, het transport en de pakketbezorging, vooral onderaannemers en malafide uitzendbureaus.

Doordat banken strenger zijn gaan controleren op het betalen van salarissen met zwart geld, laten steeds meer ondernemers zich verleiden om personeel contant uit te betalen met crimineel geld. Volgens de FIU lijkt dit enerzijds te gebeuren op kleine schaal tussen bevriende ondernemers en criminelen, en anderzijds professioneel via ondergrondse bankiers. ‘Een deel van het werk waar onze samenleving op draait, lijkt hiermee te worden betaald met crimineel contant geld’, aldus de FIU.

Accountants

Het aantal meldingen door accountants kwam uit op 3195, een stijging van 43 procent ten opzichte van 2022. Daarbij moet worden opgemerkt dat er een jaar geleden nog sprake was van een daling van 18 procent. Per saldo lag het aantal meldingen door accountants in 2023 bijna 17 procent hoger dan twee jaar geleden. Accountants zijn goed voor 0,14 procent van het totaal aantal meldingen. Banken zijn de grootste melders en verantwoordelijk voor bijna 30 procent van het totaal.

Het aantal accountantskantoren dat minimaal één melding blijft stijgen. In 2023 ging het om 423 kantoren, een stijging van 6,5 procent ten opzichte van 2022 en zelfs 22 procent ten opzichte van 2021. Met circa 6000 accountantskantoren in Nederland betekent dit dat zo’n 7 procent in 2023 een melding heeft gedaan bij het FIU. Het aantal verdachte transacties verdubbelde naar 967 maar ligt nog altijd lager dan in 2021, toen er 1107 verdachte transacties waren.

Belastingadviseurs

In 2023 deden 356 belastingadviseurs een melding bij het FIU. In 2022 waren dat er nog 433. Het aantal belastingadviseurs dat een melding deed nam wel toe: van 77 naar 98.