Monaco naast belasting- ook witwasparadijs

Max Verstappen, diverse Quote 500-spelers en tal van internationale beroemdheden hebben Monaco als woonplaats gekozen vanwege het belastingklimaat, dat nog een stuk aangenamer is dan het weer in de ministaat. De status van belastingparadijs is al enige tijd bekend, maar Monaco blijkt nu ook een witwasparadijs te zijn. Dat stelt de Financial Action Task Force (FATF), die vindt dat de overheid niet genoeg vooruitgang boekt met de aanpak van illegale geldstromen. Zo zijn de autoriteiten in Monaco naar het oordeel van de organisatie traag in het napluizen van mogelijk crimineel geld dat in het buitenland is geparkeerd.

‘Significant lagere kapitaalinstroom’

De FATF houdt wereldwijd in de gaten wat landen doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Er is een zwarte lijst met landen die niets of nauwelijks iets doen aan verdachte geldstromen. Daarop staan Iran, Noord-Korea en Myanmar.

Daarnaast is er een grijze lijst van ‘jurisdictions under increased monitoring’. Die landen doen weinig tegen witwassen, maar hebben wel beterschap beloofd. Daarop staan 21 landen, zoals Bulgarije, Vietnam, een aantal Afrikaanse landen en nu dus ook Monaco. Tweede nieuwkomer is Venezuela. Landen op de grijze lijst hebben verscherpt toezicht en dat kan bedrijven en beleggers afschrikken. IMF-onderzoek wees eerder uit dat landen op de grijze lijst last hebben van ‘een grote en statistisch gezien significante vermindering van de kapitaalinstroom’.

Monaco’s prins Albert II kwam begin dit jaar nog in het nieuws nadat zijn ontslagen boekhouder openheid van zaken had gegeven over het buitenissige uitgavenpatroon van de vorst en zijn familie.