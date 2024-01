Boekhouder geeft inkijkje in financiën van royalty in belastingparadijs Monaco

De 67-jarige Claude Palmero verzorgde 22 jaar de boekhouding van prins Albert en prinses Charlene van Monaco, maar vond dat het uitgavenpatroon wel erg buitensporige vormen aannam. Vorig jaar moest hij de biezen pakken na beschuldigingen van corruptie. Hij heeft nu de publiciteit gezocht en een inkijkje gegeven in het huishoudboekje.

Charlene smijt met geld, volgens Palmero. De uitgaven voor zichzelf beliepen jaarlijks makkelijk een miljoen euro, terwijl de hofhouding bestond uit acht illegale immigranten die nog geen 100 euro per dag vingen. De ex-accountant gaf de Franse krant Le Monde inzage in het huishoudboekje van de Monegaskische royalty.

Meer geld voor inrichting dan voor kinderen

Palmero maakte zich naar eigen zeggen zorgen over de gang van zaken: ‘Omdat velen van hen ook geen fatsoenlijke referenties hadden. We wisten niet exact wat hun achtergrond was, en toch werkten ze in het koninklijk paleis. Ik herinner me dat een Filipijnse vrouw als tweede job voor Charlene werkte, als hondenverzorgster. Ze was echter helemaal niet gekwalificeerd om die taak uit te voeren, en behandelde de dieren vreselijk. Zo bond ze onder andere vast in de douche.’ De tweeling van het stel werd opgevoed door kindermeisjes met een toeristenvisum. ‘We zijn een compleet illegale operatie aan het runnen. Op dit punt weet ik niet wie deze mensen zijn er waar ze vandaan komen’, noteerde Palmero voor zichzelf.

De doop van de kinderen mocht wel wat kosten: zeven ton om precies te zijn. ‘Charlene vroeg regelmatig om gigantische bedragen, veel hoger dan wat ze eigenlijk nodig had. Waar dat geld écht naartoe ging, baarde mij grote zorgen. Gebruikte ze het voor doeleinden die niet waren aangegeven bij de belastingen? Ik waarschuwde haar meermaals dat zulke praktijken erg gevaarlijk zijn. Dat is fraude.’ Er ging 965.000 naar het inrichten van een villa in Calvi en een miljoen naar de herinrichting van een kantoor in Monte Carlo. Volgens de boekhouder gaf Charlene 15 miljoen euro uit in acht jaar, terwijl ze in die periode eigenlijk maar 7,5 miljoen mocht uitgeven. ‘Dit is gestoord’, aldus Palmero’s oude notities.

Buitenechtelijke kostenposten

Echtgenoot Albert was van de exorbitante uitgaven op de hoogte, maar heeft zelf ook zo zijn kostenposten. Twee buitenechtelijke kinderen toucheren bijvoorbeeld elk 400.000 euro per jaar. Een reeks ex-minnaressen wordt daarnaast van geld voorzien vanaf een geheime bankrekening. De Zuid-Afrikaanse familie van Charlene ziet ook geregeld een bedragje op de bankrekening verschijnen. Voor een woningrenovatie werd een kleine negen ton geschonken.

Palmero hoopt met zijn onthullingen een verandering teweeg te brengen in de financiëlehandel en wandel van het koningshuis.

Bron: Het Laatste Nieuws