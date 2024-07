CROP biedt nieuwe dienst: pre-audit services

Het doel van de pre-audit is dat de financiële administratie op orde is voor de start van de controle en dat er bij start van de controle een goede concept jaarrekening beschikbaar is. De ervaring leert dat dat een flinke besparing kan opleveren bij de controle van de jaarrekening, aldus CROP.

Jos de Beule, director accountancy & advies bij CROP legt uit waarom dit belangrijk is: ‘Vaak moeten op het laatste moment voor de controle van de jaarrekening nog allerlei zaken in de financiële administratie toegelicht of aangepast worden. Ook wordt niet altijd begrepen wat de controlerend accountant nu precies van de onderneming nodig heeft. Dat zorgt voor extra werkdruk op de toch al drukke financiële afdeling van een onderneming. Met pre-audit services zorgen we er samen met de onderneming voor dat er bij aanvang van de controle een concept jaarrekening klaarligt die voldoet aan alle wettelijke vereisten, inclusief onderliggende specificaties die van voldoende niveau zijn om gecontroleerd te worden.

Doorbreken van de cirkel

De reden dat CROP nu start met pre-audit services is onder andere de druk op de controleafdeling. Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat de werkdruk toeneemt. Als er dan verstoringen in het controleproces optreden omdat de administratie niet op orde is, dan stuurt dat de planning in de war, wat weer voor extra werkdruk zorgt. Deze cirkel wil CROP met pre-audit services doorbreken.

Aantrekkelijk werkgever

Maurice van der Sluis, director assurance bij CROP: ‘Je ziet bij controlerend accountants twee typen controleurs. De ene vindt het leuk en interessant om zaken samen met klanten uit te zoeken en recht te zetten. De andere ziet dat als een verstoring van zijn controlewerkzaamheden en wil zich volledig focussen op het controleren. Los van de tijdsbesparing voor de klant denken we, door deze zaken van elkaar te scheiden, voor beide categorieën medewerkers een aantrekkelijk werkgever te blijven.

Op de foto: Jos de Beule en Maurice van der Sluis.