Curatoren in faillissement papiergigant kondigen miljoenenclaim tegen KPMG aan

Curatoren Gert Koers en Bert Jansen stellen KPMG en twee KPMG-accountants in privé aansprakelijk voor een schadebedrag van zo’n €11,5 miljoen in het faillissement van PaperlinX, kondigen ze in een nieuw faillissementsverslag aan. De twee accountants werden eerder al tuchtrechtelijk veroordeeld.

door Misha Hofland

De Nederlandse tak van de Australische papiergroothandel PaperlinX ging in 2015 failliet, na jaren van achteruitgang in een moeilijke markt. Het bedrijf had op dat moment zes vestigingen in Nederland en België en behaalde in 2014 nog een omzet van €258 miljoen. KPMG was de laatste jaren controlerend accountant bij PPX NL, het moederbedrijf van PaperlinX.

De curatoren zijn jaren later nog altijd druk met de afwikkeling van het faillissement. Zo werd Grant Thornton ingeschakeld voor het uitvoeren van een forensisch onderzoek, om daarmee onder meer de rol van de bestuurders van PPX onder de loep te nemen. Dat onderzoek is onlangs afgerond, maar het eigen rechtmatigheidsonderzoek van de curatoren loopt nog. Een definitief standpunt over de vraag in hoeverre de bestuurders steken lieten vallen hebben Koers en Jansen dan ook nog niet ingenomen.

Tuchtklacht

Ondertussen werd al wel een tuchtklacht tegen twee accountants van KPMG deels gegrond verklaard. Het CBb oordeelde vorig jaar in hoger beroep dat de accountants een zogeheten securitisatieprogramma in verband met de overdracht van handelsvorderingen onjuist in de jaarrekeningen hadden verantwoord. De verantwoordingswijze die door de KPMG’ers aanvaardbaar werd geacht, gaf onvoldoende inzicht in de gevolgen van het securitisatieprogramma. Daarmee was dus de financiële positie van PaperlinX onvoldoende duidelijk. Ook had van een van de twee mogen worden verwacht dat hij bereid was om het gesprek met de curatoren aan te gaan over het verstrekken van informatie.

Aansprakelijkstelling KPMG

Met die tuchtrechtelijke veroordeling in de hand zien Koers en Jansen nu voldoende aanleiding om KPMG en de twee accountants aansprakelijk te stellen, schrijven ze in een vorige week gepubliceerd faillissementsverslag: “In de afgelopen verslagperiode hebben curatoren na daartoe van de rechtercommissaris verkregen toestemming KPMG alsmede de beide betrokken accountants in privé formeel (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van hun handelwijze. De curatoren stellen zich op het standpunt dat de accountants ten onrechte een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekeningen van PPX (Netherlands) over de jaren 2009/2010 tot en met 2013/2014 hebben afgegeven omdat zij ten onrechte de onjuiste verantwoording van het securitisatieprogramma door het bestuur van PPX aanvaardbaar hebben geacht. Ook houden de curatoren KPMG c.s. aansprakelijk voor de schade wegens het niet voldoen aan de informatieplicht jegens curatoren.”

De curatoren vinden dat KPMG en de accountants verantwoordelijk zijn voor ongeveer €11,5 miljoen aan schade, en zijn bereid om daar eventueel over te gaan procederen als de accountants niet op korte termijn over de brug komen, schrijven ze in het verslag: “De curatoren vorderen daarbij (1) de schade die de gezamenlijke schuldeisers hebben geleden ten bedrage van het totaal van hun vorderingen dat niet door een uitkering uit de boedel wordt gedekt alsmede (2) de schade aan de zijde van de boedel die niet zou zijn geleden indien KPMG c.s. direct aan de informatieplicht zou hebben voldaan. Deze schadepost bestaat uit de kosten die door de curatoren dienden te worden gemaakt voor het op andere wijze verkrijgen van die informatie. De totale schade bedraagt aldus ca € 11,5M (exclusief rente en kosten). Indien geen betaling plaatsvindt of op korte termijn een acceptabele minnelijke regeling tot stand komt, zijn de curatoren voornemens om KPMG en de beide accountants in privé in rechte te betrekken.”

Accountancy Vanmorgen vroeg KPMG om een reactie, maar het accountantskantoor liet weten daar op dit moment geen gebruik van te maken.