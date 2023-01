Berisping en waarschuwing KPMG-accountants na faillissement papiergigant gehandhaafd

De tuchtmaatregelen die de Accountantskamer in 2019 oplegde aan twee accountants van KPMG vanwege hun controlewerk bij een failliet papierconcern blijven in stand, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag in hoger beroep beslist.

Papiergigant

KPMG controleerde de cijfers van PPX NL, dat onderdeel was van een groep van drie vennootschappen die zich toelegden op de verkoop van papier, verpakkingsmateriaal en grafische producten. Die bedrijven werden in 2015 failliet verklaard. De twee accountants hadden de geconsolideerde jaarrekeningen van PPX NL over verschillende boekjaren goedgekeurd.

Klacht curatoren

De curatoren van PaperlinX B.V., een dochter van PPX NL, dienden daarna een tuchtklacht in. Zij verweten beide accountants dat zij een securitisatieprogramma in verband met de overdracht van handelsvorderingen onjuist in de jaarrekeningen hadden verantwoord. Het CBb oordeelt nu, net als eerder de Accountantskamer, dat dit verwijt terecht is. Eén van de accountants heeft daarom terecht een waarschuwing gekregen.

Niet meegewerkt aan faillissementsonderzoek

Het verwijt van de curatoren dat de andere accountant daarnaast niet had mogen weigeren om mee te werken aan hun faillissementsonderzoek is volgens het CBb ook terecht. Van deze accountant had volgens het CBb mogen worden verwacht dat hij zich bereid had verklaard om het gesprek met de curatoren aan te gaan. Vervolgens had hij, als tegengestelde belangen daartoe aanleiding hadden gegeven, alsnog terughoudendheid, kunnen betrachten. Vanwege deze extra tekortkoming heeft de Accountantskamer deze accountant terecht de zwaardere maatregel van berisping opgelegd, oordeelt het CBb.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, ECLI:NL:CBB:2023:44