Presentator Gaston Starreveld erkent onjuiste belastingaangifte

Starreveld (62) kwam in 2018 in beeld als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingadviseur Frank Butselaar. Van 2009 tot 2017 deed de presentator geen aangifte voor de inkomstenbelasting in Nederland omdat hij meende niet in Nederland woonachtig te zijn maar in Spanje. Hij stelde in zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018 dat hij slechts 1 maand in Nederland woonachtig en belastingplichtig was.

Spanje

De Belastingdienst evenals het Openbaar Ministerie (OM) waren van mening dat dit ten onrechte was. De presentator bleef wel belastingplichtig in Nederland omdat hij zijn werkzaamheden in Nederland verrichtte, zijn sociale leven hier had en een woning tot zijn beschikking had. Naar verluidt bezat Starreveld een stacaravan aan de Loosdrechtse Plassen.

Starreveld is niet de enige BN’er die in beeld kwam van het OM nadat de fiscale opsporingsdienst Fiod in 2018 een inval had gedaan bij belastingadviseur Frank Butselaar. Ook dj’s Tiësto, Afrojack, Headhunterz en W&W bleken cliënt van Butselaar. Zij troffen al eerder een schikking met de fiscus. Butselaar zelf werd vorig jaar in Italië gearresteerd en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De zaak tegen hem start later dit jaar.

Bestuursrechtelijke afdoening

Starreveld heeft gedurende het onderzoek openheid van zaken gegeven. Met de Belastingdienst is hij overeengekomen om alsnog, vanaf het aangiftejaar 2014, de verschuldigde inkomstenbelasting te betalen. Daarnaast betaalt hij een boete van 50% over het bedrag van de verschuldigde inkomstenbelasting over het jaar 2018. Hierop heeft het OM besloten, na meerdere gesprekken met Starreveld en zijn raadsman, de zaak te seponeren.

Eigen verantwoordelijkheid

De presentator – de Belastingdienst noemt zijn naam niet – ‘realiseert zich dat hij zich – achteraf bezien – kritischer had moeten opstellen en zorgvuldiger had moeten samenwerken met zijn belastingadviseur’, aldus het persbericht. Tegenover het FD bevestigt Starreveld dat het om hem gaat. Hij wil verder niet ingaan op de hoogte van de aanslag en boete die hij moet betalen.