Belastingdienst geeft toelichting op LKV-uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad deed eind mei uitspraak over het recht op loonkostenvoordeel (LKV) bij overgang van een onderneming. Dat recht gaat van de overdragende werkgever mee naar de overnemende werkgever.

Lees hier meer over de uitspraak over LKV van de Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad geldt voor alle beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) die op 24 mei 2024 nog niet definitief vaststonden, laat de fiscus weten. ‘Een beschikking staat definitief vast als de termijn voor bezwaar en beroep verstreken is.’

Gevolgen uitspraak

De uitspraak heeft gevolgen voor werkgevers die in 2020 of later bij een overgang van een onderneming werknemers hebben overgenomen voor wie de overdragende werkgever recht had op 1 of meer LKV’s, waarvan de doelgroepverklaring nog geldig is in 2023. ‘Maak dan bezwaar tegen de beschikking Wtl 2023. Want bij het vaststellen van de beschikking Wtl 2023 hebben wij nog geen rekening kunnen houden met de uitspraak van de Hoge Raad. In uw beschikking staat hoe u bezwaar maakt.’

Voor werkgevers die denken dat ze in 2024 recht hebben op LKV voor overgenomen werknemers adviseert de Belastingdienst in de administratie een kopie op te nemen van de doelgroepverklaring van de overgenomen werknemers. ‘Vraag daarnaast het LKV aan in uw aangiften loonheffingen over 2024. U hebt hiervoor tot en met 1 mei 2025 de tijd.’

In paragraaf 7.6.7 van het Handboek Loonheffingen is meer te lezen over de overgang van onderneming. Meer informatie over LKV’s staat u in hoofdstuk 27 van het Handboek Loonheffingen, dat is te downloaden op belastingdienst.nl/loonheffingen.