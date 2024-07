Fossiele sector vreest voor werk door ‘groenzucht’

De Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie (Vemobin) liet onderzoek doen naar de kosten voor de sector in verschillende landen. Daaruit blijkt dat landen als Duitsland en België meer subsidie en lagere kosten kennen. In bijvoorbeeld Nigeria, Saoedi-Arabië en de VS zouden raffinaderijen te maken hebben met gunstiger tarieven en minder milieuregels. ‘Nederlands werk in olie en chemie sijpelt weg’ tekent De Telegraaf op, als gevolg van ‘groenzucht’.

Stroomkosten

Vemobin-directeur Jan-Willem van den Beukel wil dat de regels worden aangepast: ‘Menig bedrijf met een hoofdkantoor in het buitenland kan het kostenverschil in Nederland bij het bestuur niet langer verdedigen.’ Zo zijn de netwerktarieven voor stroom veel hoger dan elders. ‘Frankrijk is 66% goedkoper, Duitsland 52% en België 41%. Bestuurders in de hoofdkantoren kijken met gefronste wenkbrauwen: wat gebeurt daar in Nederland? Dan worden ze terughoudend als ze een volgend project in Nederland voor een investering beoordelen.’

Productie verdwijnt naar vervuilender gebieden

Bij Vemobin zijn zestien bedrijven aangesloten, waaronder Shell, BP, TotalEnergies en Esso. Gezamenlijk boeken de leden € 28 miljard omzet op jaarbasis. Van den Beukel (ex-PwC) hekelt ook het uitstellen van een waterstofnetwerk en de magere capaciteit op het elektriciteitsnet. Nederland was lang een top 3-speler op de lijst van aantrekkelijke landen voor raffinage, maar heeft nu Saoedi-Arabië langszij zien komen. ‘We doen het nog goed, maar we zakken her en der weg’, aldus de voorman. En de productie verdwijnt al naar het buitenland, zegt hij, soms ook naar meer vervuilende omgevingen buiten de EU. ‘Het is in de raffinage, transport en bij energiestations al jaren geen discussie meer dat de overgang naar groene productieprocessen onomkeerbaar is. Daar investeren ze in. Maar de uitvoer moet wel mogelijk gemaakt worden’, betoogt Van den Beukel. De politiek heeft een kort geheugen, zegt hij. ‘Het was toch een schande dat we in de coronatijd onze mondkapjes ook uit China moesten halen. Je hebt die eigen basischemiesector nodig.’

Volgens Vemobin is de stikstofuitstoot van fossiele bedrijven de laatste 34 jaar met 79% gereduceerd. ‘Met alle plannen in de pijplijn zal dit oplopen naar 90%. Wij zijn al veel verder dan de rest.’ De vereniging pleit voor wat soepeler stiksrofregels voor de sector, in ruil voor meer beperkingen bij de landbouw en de mobiliteitssector.

‘Niet als een malle vergroenen’

Van den Beukel is bijvoorbeeld kritisch op de afschaffing van de volumecorrectieregeling, die grootverbruikers tot 90% korting op de transporttarieven opleverde. ‘Nederland zette afgelopen jaren bovenop de Europese regeling een kop met eisen, hopend dat andere landen volgen. Maar dat deden ze nauwelijks. Ga niet als een malle vergroenen, als enige weer vooruitlopen. Doe dat nou samen, binnen Europa. Anders lopen we op papier voorop, en is de realiteit opnieuw dat andere landen goedkoper produceren.’

Bron: De Telegraaf