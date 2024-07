“Met Visma eAccounting kunnen mijn klanten snel en efficiënt hun administratie doen”

CijferMeester Luc Boonen is gevestigd in Heythuysen en helpt klanten in het mkb met hun administratie. Hij werkt met Visma eAccounting Accountancy.

Toen Luc Boonen begon met zijn accountantskantoor binnen de franchiseformule CijferMeester heeft hij gekeken welke software hem maar vooral zijn klanten helpt om zo efficiënt mogelijk de administratie te doen. Luc Boonen vertelt: ‘Ik was heel snel overtuigd van Visma eAccounting. Puur vanwege het feit dat het heel makkelijk is in gebruik. Dus ook iemand die niets met de boekhouding van doen heeft begrijpt het.

Tijdwinst voor mijn klanten

De klanten van Luc doen in Visma eAccounting zelf hun administratie en hij controleert en sluit elk kwartaal af. Het grootste voordeel voor zijn klanten vindt hij de scanoplossing. Daarmee kun je foto’s van een factuur of bonnetje direct uploaden naar je boekhouding.. Deze zijn dan meteen gekoppeld aan de boeking en makkelijk terug te vinden. Luc Boonen: ‘Ook de verkoopfacturatiemodule is heel handig, met artikelnummers kun je zelf aangeven hoe je wilt factureren en eenvoudig offertes omzetten naar een factuur. Dat scheelt mijn klanten veel tijd.’

‘De scanner-app is top! Mijn klanten kunnen zo heel eenvoudig bonnetjes toevoegen in hun boekhouding.’

Financial Overview: praktische rapportagetool zonder teveel toeters en bellen

Ook maakt Luc Boonen veel gebruik van Financial Overview. Hiermee stelt hij zijn klanten eenvoudig financiële dashboards ter beschikking in hun eigen eAccounting-omgeving. Vooral de lay-out van Financial Overview is voor Luc Boonen een grote plus. ‘Ik kan snel zien hoe het gaat en op basis daarvan gerichte adviezen geven aan mijn klanten. Mochten er verschillen zijn dan kan ik ook makkelijk zien welke boekingen er gemaakt zijn en welke eventueel gecorrigeerd moeten worden. ‘Ik ben altijd bij met de cijfers en kan een goede vergelijking maken met voorafgaande perioden’.

