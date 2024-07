Fiscus geeft mkb week uitstel voor btw-aangifte

De fiscus stuurt op 5 augustus een sms-bericht aan mkb-ondernemers die nog geen btw-aangifte hebben gedaan over het tweede kwartaal of juni. In het bericht krijgen ze het advies om uiterlijk 7 augustus alsnog aangifte te doen en als dat nodig is te betalen. ‘U bent dan wel te laat, maar u krijgt daarvoor geen boete. Tenminste, als uw btw-aangiftes en betalingen in de voorgaande tijdvakken niet al vaker te laat waren.’

De tekst van het bericht is ‘Doe uiterlijk 7 augustus btw-aangifte bij de Belastingdienst, ook als u in deze periode geen omzet had. Indien noodzakelijk, doe dan ook gelijk uw betaling.’ De afzender is 08000543.