Jaarcijfers en gestructureerde data, passen die wel bij elkaar?

Als het aan Jacqueline Hogervorst en Tycho Loesberg ligt, komen deze twee werelden steeds vaker samen.

Jacqueline is manager Business Lending bij ING en stuurt de teams aan die zorgen voor de verwerking van klantverzoeken zoals nieuwe kredietaanvragen en aanpassingen in bestaande kredieten. Ook de jaarlijkse revisies horen hierbij. Ze werkt al 26 jaar bij ING en heeft zich eerder met beleid en riskmanagement beziggehouden.

Om klanten goed en snel van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat ING beschikt over juiste en actuele informatie die snel en veilig beschikbaar is, aldus Jacqueline. “Neem bijvoorbeeld het proces waarbij klanten met een kredietfaciliteit jaarlijks jaarcijfers aanleveren, zodat we kunnen beoordelen of de kredietfaciliteit nog bij hen past. We vinden het daarom belangrijk dat accountants en administratiekantoren ook afspraken maken met hun klanten over de aanlevering van de jaarcijfers via Standard Business Reporting (SBR).” We zien een positieve beweging in het aanleveren van de jaarcijfers via SBR, steeds meer klanten vragen hun accountant of administratiekantoor hierom. En zij zijn bereid om op deze manier jaarcijfers gestructureerd aan te leveren omdat hun software deze mogelijkheid gewoon al biedt, aldus Jacqueline.

Dat is ook de ervaring van Tycho Loesberg, teammanager bij Van Oers en is onder andere verantwoordelijk voor de datavoorziening vanuit de klant naar de banken. Tycho werkt inmiddels 19 jaar bij Van Oers een kantoor met Bredase roots dat inmiddels is uitgegroeid tot een regionaal advieskantoor met vijf vestigingen.

Van Oers biedt klanten al een tijd de mogelijkheid om jaarcijfers via SBR aan te leveren. Natuurlijk hebben Tycho en zijn collega’s ook ervaren dat de introductie van het versturen van gestructureerde data naar de banken wat aanmoediging nodig had. “Ieder begin is moeilijk en zeker als de eerste ervaring niet direct een goede ervaring oplevert”. Maar Tycho ziet ook dat banken de laatste jaren hier steeds actiever op sturen. Want jaarcijfers aanleveren via SBR is veel veiliger dan via e-mail en de bank weet direct dat het van een professionele onafhankelijke partij komt. Jouw boekhoudpakket kan het aanleveren via SBR meestal al makkelijk ondersteunen.

“Er zijn de laatste jaren veel verbeteringen doorgevoerd in de ’digitale snelweg‘, dus versturen van jaarcijfers via de laatste update (FT18 met extra toelichtingsmogelijkheden) biedt de mogelijkheid om een volledige jaarrekening aan te leveren. En met de Richtlijn jaarcijfers van ING weet je als accountant en administratiekantoor direct bij welke cijfers een toelichting nodig is.” Het beeld dat banken veel meer informatie vragen via SBR is achterhaald en echt iets uit het verleden, gaat Tycho verder. De gestructureerde data die via SBR wordt aangeleverd bevat niet meer informatie dan die uit de pdf-versie van de inrichtingsjaarrekening.

De toenemende communicatie over het gestructureerd aanleveren van data via SBR zorgt ervoor dat steeds meer kantoren deze mogelijkheid gebruiken, zeker nu de meeste software dit ook prima en eenvoudig ondersteunt, licht Jacqueline toe.

Klanten ontzorgen is wat beiden graag doen, vertellen Jacqueline en Tycho. Die willen makkelijk en snel weten waar ze aan toe zijn. Daarom is het belangrijk dat de informatie eenvoudig verwerkt kan worden voor risicobeoordelingen van nieuwe kredietaanvragen en aanpassingen van bestaande kredieten. Het voordeel van aanlevering via SBR is dat informatie één op één beschikbaar is in de systemen en niet eerst hoeft te worden overgetypt, met alle risico’s van dien: de informatie wordt geïnterpreteerd en typefouten liggen op de loer. Ook moet deze handmatige invoer weer worden gecontroleerd.

Tycho ziet dat deze manier van aanleveren bij klanten steeds meer bekend raakt en dat ze deze ook omarmen. Hij verwacht dat het een kwestie van tijd en gewenning is en denk daarbij nog even terug aan de tijd dat het vereist werd om stukken bij de KvK aan te leveren. “Dit voelde destijds ook onwennig maar nu is deze werkwijze niet meer weg te denken.” Jacqueline voegt hier aan toe dat het ook belangrijk is om te kijken naar onze gezamenlijke ecologische voetafdruk. Het aanleveren van jaarcijfers via SBR is een stuk minder belastend als het gaat om opslag van data. Voor nu en in de toekomst heel belangrijk om hier rekening mee te houden. Zo zal het aanleveren van jaarcijfers via SBR steeds meer terrein winnen. ABN AMRO, ING en Rabobank rollen komende jaren de aanleverwijze via SBR verder uit in meer processen.

Ook aanleveren via SBR?

Voor vragen over het aanleveren via SBR kun je ook terecht op Sbrnexus.nl. SBR Nexus organiseert regelmatig inhoudelijke webinars om de nieuwste ontwikkelingen met (potentiële) gebruikers te delen. Blijf op de hoogte en abonneer je op de SBR nieuwsbrief.

Wil je meer weten over hoe je via SBR kunt aanleveren bij ING? Kijk dan op ing.nl/SBR. Daar vind je ook de ‘Richtlijn jaarcijfers’ en informatie over ‘Veel voorkomende kredietstructuren’, zodat je precies weet welke cijfers er aangeleverd moeten worden. Tycho gebruikt de Richtlijn als leidraad om te zorgen dat de juiste informatie en toelichtingen worden aangeleverd aan de bank. De SBR-werkwijze is helemaal ingebed in de organisatie. Tegenwoordig is dit ook onderdeel van de vakinhoudelijke opleiding van nieuwe collega’s. Die worden opgeroepen om het “gewoon te proberen, een nieuwe werkwijze te omarmen en zo voorbereid te zijn op de toekomst”. “Gewoon doen” dat sluit ook geheel aan bij de kernwaarde waar we voor staan bij Van Oers, aldus Tycho.

Samen met SBR Nexus en de aanleverende accountants en administratiekantoren en softwareleveranciers blijven ABN AMRO, ING en Rabobank zich inzetten om het aanleveren van jaarrekeningen via SBR steeds makkelijker te maken en de mogelijkheden om jaarcijfers in een gestructureerde vorm verder te delen en verspreiden.

Kortom: aarzel niet langer en zet als accountant of administratiekantoor ook de stap naar aanlevering via SBR.

