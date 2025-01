Aandeel Nederlandse multinationals in economie krimpt

Het belang van Nederlandse multinationals in de economie loopt terug: in 2021 hadden zij nog een aandeel van 13% in het bruto binnenlands product.

Dat meldt het CBS. Internationaal opererende Nederlandse bedrijven vertegenwoordigden in 2015 nog 15% van de economie. Bovendien is het aantal multinationals van Nederlandse oorsprong in die periode met 2,4% gedaald. In totaal is 31% van het bbp afkomstig van multinationals, waarbij buitenlandse partijen dus het grootste aandeel hebben. Zij waren in 2021 goed voor € 145 miljard, oftewel 18%. Nederlandse bedrijven brachten € 102 miljard op.

Groei bij buitenlandse partijen, krimp bij Nederlandse

Ons land telde in 2022 ongeveer 31.500 multinationals, waarvan 11.300 Nederlandse en 20.200 buitenlandse. Dat is samen 1,3% van het totaal aantal bedrijven. Sinds 2015 is het totaal aantal bedrijven in Nederland met 41,5% toegenomen. Het aantal buitenlandse multinationals groeide met 39,4%, terwijl het aantal Nederlandse multinationals 2,4% lager lag dan in 2015. De afname zat vooral bij Nederlandse multinationals met betrekkelijk weinig werkzame personen. Bij multinationals met ten minste 100 werkzame personen groeide zowel het aantal buitenlandse multinationals (28,4%) als het aantal Nederlandse multinationals (9,8%).

Multinationals waren in 2021 goed voor 77% van de totale exportwaarde in Nederland en 76% van de totale Nederlandse invoerwaarde van goederen en diensten.