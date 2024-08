NBA consulteert CSRD-wijzigingen PE-voorschriften

De wet stelt voor grote bedrijven verplicht dat zij over duurzaamheidskwesties rapporteren in hun bestuursverslag en dat accountants daarover een assuranceverklaring afgeven, mits daartoe bevoegd. Bevoegd zijn accountants van wie in het accountantsregister een aantekening is opgenomen dat de opleiding voldoet aan de eindtermen voor het uitvoeren van assuranceonderzoeken van duurzaamheidsrapporteringen.

Overgangsregeling

Er geldt een overgangsregeling voor accountants die voor 1 januari 2024 al beschikten over ‘certificeringsbevoegdheid’ (bevoegdheid om wettelijke controles te verrichten) of voor 1 januari 2026 met goed gevolg de opleiding tot accountant hebben afgerond die recht geeft op inschrijving in het accountantsregister met certificeringsbevoegdheid. Zij hebben geen extra opleidingseisen, maar moeten wel voldoen aan specifieke eisen die de NBA op het gebied van permanente educatie aan deze accountants gaat stellen.

Weinig aanpassing nodig

Zij moeten op PE-gebied de nodige kennis van duurzaamheidsrapportering en assurance-onderzoek van duurzaamheidsrapportering krijgen. ‘De eisen die de NBA op basis van haar regelgevende bevoegdheid gaat stellen aan accountants die op grond van de overgangsregeling bevoegd worden om assurance-onderzoek van duurzaamheidsrapporteringen uit gaan voeren en ook voornemens zijn een dergelijk onderzoek te gaan doen, vraagt maar tot op zekere hoogte om een aanpassing van de Nadere voorschriften permanente educatie 2019’, aldus de beroepsorganisatie. Daarin is opgenomen dat het bestuur voor een nader te bepalen groep accountants een kennisgebied of onderwerp kan vaststellen ten aanzien waarvan PE-activiteiten van nader te bepalen omvang worden verricht.

Deskundigheidsverklaring

Wel is het noodzakelijk om in de Nvpe een verplichting op te leggen om voorafgaand aan de afgifte van een assuranceverklaring van de uitslag van een assuranceonderzoek over een duurzaamheidsrapportering, eenmalig te verklaren over de eigen deskundigheid van de verantwoordelijke accountant of een of meer leden van het assuranceteam.

Geen toets

De NBA gaat daartoe de kennis op duurzaamheidsgebied niet toetsen. ‘De NBA heeft ervoor gekozen om aan de accountants een zekere vrijheid te geven over de wijze waarop zij deze kennis verkrijgen, in overeenstemming met de huidige methodiek van permanente educatie via het portfolio. De NBA heeft ervoor gekozen om de te verkrijgen kennis niet te verifiëren via het afnemen van mondelinge of schriftelijke tentamens of examens.’

Eigen verklaring

Om toch een bepaalde vorm van zekerheid te verkrijgen over de opgedane kennis wil de NBA dat accountants daar eenmalig via de CSRD-complianceverklaring over verklaren zich voldoende bekwaamd te hebben conform de door het bestuur voorgeschreven vereisten. ‘Dit vraagt van de accountant om reflectie over de eigen professionele ontwikkeling en de mate van vakbekwaamheid om een professionele dienst te gaan verrichten in de vorm van een assuranceonderzoek van een duurzaamheidsrapportage. Dit is vergelijkbaar met de complianceverklaring die jaarlijks afgegeven wordt door accountants die aan hun verplichtingen inzake permanente educatie hebben voldaan.’ Die verplichting wordt in de Nvpe opgelegd aan accountants die onder de overgangsregeling vallen.

De consultatietermijn loopt tot en met 9 september. Consultatiereacties kunnen worden gestuurd aan: consultaties@nba.nl.