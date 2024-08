Hulpmiddel voor bepalen arbeidsrelatie met zorgprofessionals voor loonheffingen

Met het oog op de afschaffing van het handhavingsmoratorium Wet DBA per 1 januari 2025, achten de betrokken zogenaamde BoZ+ partijen (ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl) het raadzaam om leden te ondersteunen bij het treffen van de nodige voorbereidingen hierop. Eind mei 2024 is hiervoor het Stappenplan inhuur zorgprofessionals als ondersteunend informatiemateriaal ontwikkeld en verspreid.

Intentieverklaring

De BoZ+ partijen zijn gezamenlijk in gesprek gegaan en hebben op 6 juli 2023 een intentieverklaring getekend met de ministeries van VWS, SZW, Financiën en met de Belastingdienst, over een Fiscaal Kader ZZP Zorg met betrekking tot de inzet van zzp’ers in de zorg. Deze gesprekken hadden als doel overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke uitleg van de wet- en regelgeving voor de loonheffingen met betrekking tot de beoordeling van een arbeidsrelatie van zorgprofessionals in de zorg. Dit om meer duidelijkheid te krijgen over de uitleg van de wet- en regelgeving voor de zorg, gelijkheid in beoordeling van de arbeidsrelatie en beperking van schijnzelfstandigheid in de zorg te realiseren.

Controles Belastingdienst

Vooralsnog heeft dit traject geen resultaten opgeleverd en is het onduidelijk óf, en zo ja wanneer, partijen erin slagen tot overeenstemming te komen. Het nog langer uitstellen van het bieden van ondersteuning aan zorgorganisaties in de voorbereiding op het opheffen van het handhavingsmoratorium Wet DBA per 1 januari 2025 is daarom volgens de BoZ+ partijen, niet meer verantwoord. Dit mede omdat de Belastingdienst, vooruitlopend op het opheffen van het handhavingsmoratorium, de controles met betrekking tot het werken buiten dienstbetrekking in het afgelopen jaar aanzienlijk heeft geïntensiveerd, ook binnen de verschillende zorgbranches.

Nadere toelichting

Het Fiscaal Kompas ZZP Zorg bevat een nadere toelichting op relevante wet- en regelgeving voor de loonheffingen voor de zorg, inclusief een overzicht hiervan. Het Fiscaal Kompas is bedoeld om zorgorganisaties te ondersteunen en kan een handvat bieden bij het beoordelen van de arbeidsrelatie met een zorgprofessional voor de loonheffingen. Elke zorgorganisatie is zelf verantwoordelijk om eigen beleid te (her)ontwikkelen ten aanzien van de inhuur van zorgprofessionals om de risico’s voor de loonheffingen te beperken.

Schijnzelfstandigheid terugdringen

De brancheorganisaties in de zorg en Zorgthuisnl (BoZ+) streven ernaar zoveel mogelijk te werken met personeel met een vast dienstverband en willen de schijnzelfstandigheid in de sector terugdringen. Tegelijkertijd is het soms onvermijdelijk in geval van ziekte, piekdrukte of bij behoefte aan specifieke kennis tijdelijk gebruik te maken van de inzet van zzp’ers. Het is belangrijk dat dit dan zorgvuldig gebeurt in lijn met bestaande wet- en regelgeving.

Fiscaal Kompas ZZP Zorg