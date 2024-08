Klant loopt LKV mis, accountantskantoor aansprakelijk?

De zaak kwam in hoger beroep voor bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Het hof oordeelt dat Juyst niet tekort is geschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens Controlfit. De klant heeft niet aangetoond dat de aan Juyst opgedragen werkzaamheden tevens betrekking hadden op advisering omtrent toepasselijke wet- en regelgeving (op het gebied van loonkostenvoordeel). Daarbij geldt ook dat Controlfit, gelet op haar reguliere dienstverlening (consultancy op het gebied van sociale premies), bekend moet worden verondersteld met de ter zake geldende wet- en regelgeving.

Juyst voert een accountants-, IT-audit en (belasting)adviespraktijk en biedt sinds 2015 tevens reguliere loonadministratiediensten aan haar klanten aan. Controlfit is een dochtermaatschappij van Ben Vitaal B.V. Controlfit richt zich onder meer op ondersteuning en consultancy met betrekking tot sociale premies, regels en wetgeving. Het bedrijf hanteert tevens de handelsnamen Ben Vitaal Leefstijl Coaching, Ben Vitaal Vitaliteitscoaching en Ben Vitaal Academy. In 2015 werd aan Juyst (destijds bekend onder de naam Du Roi) de opdracht verleend tot samenstelling van de jaarrekening 2014 van Ben Vitaal B.V. Op basis van die opdracht werden later ook nadere opdrachten verleend in het kader van de verwerking van mutaties in de loonadministratie van Ben Vitaal en vanaf 2018 van haar dochtermaatschappij Controlfit.

Werknemers met WIA-uitkering

Vanaf omstreeks 1 januari 2018 waren bij Controlfit twee medewerkers met een WIA-uitkering in dienst. In augustus 2018 wees het UWV aanvragen voor doelgroepverklaringen LKV voor de werknemers af, omdat de aanvragen niet binnen drie maanden na het begin van het dienstverband waren gedaan. De Belastingdienst wees de aanvragen LKV in juli 2019 dan ook af. Controlfit stelde Juyst daarna aansprakelijk voor het mislopen van het LKV.

Controlfit: accountant toerekenbaar tekort geschoten

Bij de rechtbank vraagt Controlfit om veroordeling van Juyst tot betaling van € 22.358,14. Juyst heeft volgens Controlfit nagelaten Controlfit expliciet erop te wijzen dat voor de twee werknemers, anders dan vóór 1 januari 2018 het geval was, tijdig doelgroepverklaringen aangevraagd moesten worden. Door dit na te laten is Juyst toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Subsidiair is volgens Controlfit sprake van een onrechtmatige daad omdat Juyst niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mocht worden verwacht. De kantonrechter wijst de vorderingen echter af.

Hoger beroep

Ook naar het oordeel van het hof is echter niet komen vast te staan dat Juyst tekort geschoten is in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens Controlfit.

Advisering over het LKV viel niet onder de opdracht, oordeelt het hof: “Juyst heeft voldoende gemotiveerd weersproken dat door Controlfit aan haar enige advieswerkzaamheden zijn opgedragen. Zij heeft met een verwijzing naar de door Ben Vitaal ondertekende opdrachtbevestiging onderbouwd dat aan haar in 2015 de opdracht is verleend tot samenstelling van de jaarrekening van Ben Vitaal. Zij heeft daarnaast aan de hand van tussen partijen gevoerde correspondentie toegelicht dat op basis van voornoemde opdracht nadere opdrachten aan haar zijn verleend in het kader van de verwerking van mutaties in de loonadministratie van Ben Vitaal en vanaf 2018 van haar dochtermaatschappij Controlfit. Uit die correspondentie blijkt niet van aan Juyst opgedragen adviesdiensten. Zij heeft daarmee voldoende gemotiveerd betwist dat de aan haar verstrekte opdracht ook adviesverlening inzake loonkostenvoordeel voor werkgevers van arbeidsgehandicapte werknemers omvat. Controlfit heeft als reactie op de gemotiveerde betwisting van Juyst haar stellingen op dit punt niet nader onderbouwd, zodat niet is komen vast te staan dat de aan Juyst opgedragen werkzaamheden tevens betrekking hadden op advisering omtrent toepasselijke wet- en regelgeving (op het gebied van loonkostenvoordeel).”

Doelgroepverklaringen

Ook is het volgens het hof niet zo dat het accountantskantoor had moeten waarschuwen dat doelgroepverklaringen voor de betreffende medewerkers (tijdig) hadden moeten worden aangevraagd. “Nu het onweersproken tot de taak van Controlfit behoorde de doelgroepverklaringen aan te vragen, rustte op haar ook de verplichting zulks tijdig te doen. Aangezien de aanvraag van de doelgroepverklaringen niet tot het takenpakket van Juyst behoorde, rustte op haar ook geen verplichting om Controlfit eraan te herinneren dat tijdig te doen of te controleren of Controlfit zulks tijdig heeft gedaan.

Het hof betrekt bij het voorgaande dat het in het kader van de overeengekomen dienstverlening door Juyst, te weten de aanvraag van het loonkostenvoordeel in het kader van de (belasting)aangifte en de verwerking van loonmutaties, niet vereist was dat Juyst daadwerkelijk zou beschikken over (kopieën van) de door Controlfit ingediende doelgroepverklaringen namens haar medewerkers. Nu partijen hebben afgesproken dat Controlfit de benodigde gegevens voor de verwerking van de loonaangifte en de loonmutaties zou verstrekken (conform haar format), mocht Juyst uitgaan van de juistheid daarvan. Hetzelfde geldt ten aanzien van de afspraak dat Controlfit voor de benodigde doelgroepverklaringen zou zorgen; Juyst mocht erop vertrouwen dat Controlfit dat ook tijdig en op juiste wijze zou doen zonder verplicht te zijn zulks te verifiëren.”

Eerder ook navraag gedaan

Dat het in de praktijk is voorgekomen dat Juyst navraag heeft gedaan naar de aanvraag van doelgroepverklaringen ten behoeve van andere werknemers dan de twee waarvoor LKV werd misgelopen, brengt het hof niet tot een ander oordeel: “Voor zover Juyst navraag heeft gedaan naar de aanvraag van de doelgroepverklaringen ten aanzien van die medewerkers, brengt dat niet met zich dat Juyst daarmee enige verantwoordelijkheid daaromtrent naar zich heeft toegetrokken of dat Controlfit mocht verwachten dat Juyst (altijd) zou controleren of Controlfit aanvragen van doelgroepverklaringen op juiste wijze en tijdig heeft ingediend namens (al) haar daarvoor in aanmerking medewerkers. Ook in dit kader acht het hof van belang dat Juyst voor de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is van de door Controlfit aangeleverde gegevens en Juyst in beginsel op de juistheid daarvan mag vertrouwen.”

Opdracht

De opdracht van Juyst ging naar het oordeel van het hof niet zover dat het aan het accountantskantoor was “te beoordelen of en in hoeverre Controlfit op basis van vigerende wet- en regelgeving recht zou hebben op loonkostenvoordeel voor bij haar in dienst zijnde arbeidsgehandicapte werknemers of te toetsen of haar werknemers voldoen aan de in het kader daarvan geldende voorwaarden. Die beoordeling was aan Controlfit. Gelet daarop rustte op Juyst evenmin de verplichting Controlfit in dat verband nadrukkelijk te wijzen op wijzigingen in wet- en regelgeving, laat staan om Controlfit te waarschuwen voor voorziene aanpassingen in het toepassingsbereik van enige uitzonderingsbepalingen. Dat Controlfit zélf zich niet voldoende heeft verdiept in de voorziene wijzigingen in de wet en regelgeving (LKV in plaats van premiekorting) en niet heeft onderkend dat, anders dan vóór 2018, ook voor werknemers met een WIA-uitkering (tijdig) doelgroepverklaringen hadden moeten worden aangevraagd, dient dan ook voor haar rekening te blijven. Juyst treft daarin geen verwijt. Dit geldt te meer omdat vaststaat dat Juyst Controlfit tijdig heeft gewezen op de noodzaak de doelgroepverklaringen ten behoeve van [de twee werknemers, red.] aan te vragen (bij UWV of de gemeente). Zij heeft bij mailberichten van 24 januari 2018 […] Controlfit immers gewezen op wijzigingen per 2018 met betrekking tot de voorheen geldende premiekorting (vanaf 2018 het loonkostenvoordeel) en Controlfit in haar berichten op juiste wijze daaromtrent geïnformeerd. Daaruit was het voor Controlfit duidelijk, dan wel had het voldoende duidelijk moeten zijn dat de voorheen geldende uitzondering voor werknemers met een WIA-uitkering, met ingang van 1 januari 2018 zou komen te vervallen. Het was Controlfit dan ook op basis van die berichten voldoende duidelijk dat ook voor alle werknemers die voor het loonkostenvoordeel in aanmerking komen tijdig een doelgroepverklaring had moeten worden aangevraagd bij het UWV of de gemeente (behoudens in overgangssituaties). Dat Controlfit desondanks op basis van haar eigen afweging ervan is uitgegaan dat het aanvragen van een doelgroepverklaring voor werknemers met een WIA-uitkering niet nodig zou zijn, omdat zij in de veronderstelling verkeerde dat de uitzonderingsbepaling die voorheen van toepassing was voor het verkrijgen van een premiekorting (oude regeling) ook met de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving zou gelden bij de aanvraag van loonkostenvoordeel, dient voor haar rekening en risico te blijven.

Gesteld noch gebleken is immers dat Controlfit aan Juyst ten aanzien van de nieuwe wet- en regelgeving betreffende het loonkostenvoordeel enige vragen heeft gesteld over de WIA-uitkering of toepasselijke uitzonderingen bij de aanvraag van het LKV voor WIA-uitkeringsgerechtigden, dan wel dat Juyst als reactie daarop of uit eigener beweging daaromtrent enige uitlatingen heeft gedaan.”

Eigen kennis Controlfit

Het hof overweegt daarbij ook dat Controlfit gelet op haar reguliere dienstverlening (consultancy op het gebied van sociale premies), bekend moet worden verondersteld met de ter zake geldende wet- en regelgeving. “Dat Controlfit in weerwil daarvan redelijkerwijs kon of mocht verwachten dat Juyst – die onweersproken niet beschikt over een zodanige kennis of expertise – haar zou adviseren over of waarschuwen voor voorziene wijzingen in wet- en regelgeving ten aanzien van looncompensatie, is dan ook niet voldoende door haar onderbouwd en anderszins ook niet aannemelijk.”

Bijzondere waarschuwingsplichten

Dat bijzondere waarschuwingsplichten bij wet zijn bepaald dan wel in jurisprudentie is aangenomen voor specifieke vormen van dienstverlening (aanneming van werk respectievelijk financiële diensten), brengt het hof niet tot een ander oordeel. Die bijzondere waarschuwingsplichten hebben geen betrekking op loonadministratiediensten. Door Controlfit is niet anderszins onderbouwd waarom die bijzondere waarschuwingsplichten desondanks in dit geval toepassing zouden behoeven.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Controlfit niet toereikend heeft gemotiveerd dat Juyst is tekort geschoten in de uitvoering van de aan haar door Controlfit verstrekte opdracht.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2024:2298