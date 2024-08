Bankmedewerker weekte in eigen tijd anderhalve ton los van klanten: beroepsverbod van drie jaar

De man werkt in 2022 op uitzendbasis bij de bank en helpt in augustus een klant met het koppelen van een app aan haar bankzaken. Ze moet thuis nog iets op haar computer doen, zo vertelt de medewerker, maar daar kan hij haar ‘s avonds prima bij helpen. Die avond gaat hij langs bij de klant en hij begint en passant over een beleggingsproduct dat interessant kan zijn voor haar. Een week later komt hij weer op bezoek om over de beleggingsvorm te praten. Twee dagen later is het raak: de vrouw is bereid in totaal 65.000 euro te investeren. Dat bedrag wordt met hulp van de medewerker via twee transacties overgemaakt – naar zijn eigen privérekening.

Boekingen vallen op

SNS – want dat is de betrokken bank, zo meldt de NOS – lijkt de beveiliging op orde te hebben, want de boekingen lopen direct in de gaten bij de bank en er volgt een gesprek met de klant. Dat leidt tot het annuleren van de overboekingen. De dag erna krijgt de al te klantvriendelijke medewerker te horen dat hij niet meer welkom is. Dat valt niet goed: de man zet direct koers naar de woning van de klant, waar hij waar verwijt dat hij zijn baan is kwijtgeraakt. Tegelijk probeert hij haar over te halen nogmaals geld over te maken, maar dat lukt hem niet.

Later blijkt de signalering bij de bank nog niet geheel waterdicht, want in november pas komt aan het licht dat de man nog een andere klant om te tuin heeft geleid: die heeft van 29 april tot en met 21 juli 2022 in totaal bijna een ton overgeboekt naar de privérekening van de ex-medewerker, die hoge winstmarges zou hebben beloofd op investeringen in cryptovaluta. Omdat deze klant na zijn betalingen niets meer hoorde, trekt hij in november aan de bel bij SNS, waarna het spoor al snel naar dezelfde medewerker leidt.

Huis kopen

Ondertussen is uit mailverkeer gebleken dat de man bezig was met de aankoop van een huis in België. Desgevraagd heeft hij tegenover de bank erkend dat hij met cryptovaluta een woning wilde kopen – alleen zou het bedrag dat hij bij de vrouw had weten los te krijgen niet voor het huis hebben willen gebruiken. Bovendien zou het om een lening zijn gegaan.

‘Inschattingsfoutje’

Bij de tuchtraad voor het bankwezen stelt de ex-medewerker dat hij altijd onder werktijd actief was voor zijn eigen ondernemingen, die hij tegenover SNS niet had genoemd. ‘Samenvattend heb ik de bank gebruikt voor het uitbreiden van mijn netwerk. Ik heb een inschattingsfoutje gemaakt daarbij. Ik wist dat dit niet mag. Ik snap waarom dat niet mag. Ik weet dat ik dit verkeerd heb gedaan. Maar de winst voor mij was groter dan gezichtsverlies.’

De tuchtraad noemt zijn werkwijze in de uitspraak ‘listig’, ‘doelbewust’ en ‘manipulatief’. Daarmee heeft hij de bankierseed in ernstige mate geschonden. ‘De tuchtcommissie kwalificeert het handelen van verweerder als ernstig verwijtbaar en niet integer. Tevens heeft verweerder door zijn handelen het vertrouwen dat in

bankmedewerkers moet kunnen worden gesteld, ernstig beschaamd en geschaad.’ Daarom krijgt de man een beroepsverbod voor de duur van drie jaar: de zwaarste sanctie. Volgens de tuchtrechter ziet hij niet in ‘dat zijn gedrag volstrekt niet past bij het gedrag dat voor een bankmedewerker vanzelfsprekend moet zijn. Van enige vorm van bewustwording en/of spijtbetuiging is niet gebleken. Integendeel, blijkens het citaat van verweerder heeft hij doelbewust en calculerend gehandeld.’

Bank krijgt geld terug

De tuchtzaak dateert van eerder dit jaar, maar kwam weer in beeld door een uitspraak van de Utrechtse rechter afgelopen week. Die veroordeelde de ex-medewerker om de 99.500 euro terug te betalen aan de Volksbank, die de gedupeerde klant had gecompenseerd voor zijn verlies. Uit die uitspraak blijkt onder meer dat de man al sinds 2017 in cryptovaluta belegt. Hij mag van de rechter ook een slordige 11.500 euro aan rente en incasso- en proceskosten betalen.