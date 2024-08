Duurzaamheidsverslaggeving: van noodzaak tot kans

Met de invoering van de CSRD vragen steeds meer organisaties zich af: “Moeten wij een duurzaamheidsverslag opstellen?” Voor ongeveer 50.000 bedrijven is dit nu wettelijk verplicht. Andere mkb-ondernemingen kunnen voorlopig zelf beslissen of zij een dergelijk verslag willen maken.

Voor veel bedrijven is het verstandig om hier proactief mee aan de slag te gaan vanwege een indirecte noodzaak. Door nu in te stappen in de wereld van duurzaamheid, voorkom je problemen in de toekomst. Toch wordt duurzaamheidsverslaggeving door veel mkb-bedrijven als een lastige taak gezien, een formaliteit die ze zo snel mogelijk willen afvinken.

Waarom een duurzaamheidsverslag opstellen?

Veel organisaties zien niet in dat ze waarde kunnen halen uit duurzaamheidsverslaggeving. Met een andere mindset kunnen ze echter veel profijt halen uit dit proces. In deze blogpost leggen we uit waarom het raadzaam is om een duurzaamheidsverslag te maken, zelfs als je er niet toe verplicht bent.

Vijf redenen om een duurzaamheidsverslag op te stellen

Wettelijke verplichting door CSRD

Voor 50.000 bedrijven in Europa is de voornaamste reden om met duurzaamheidsverslaggeving te starten simpelweg omdat het moet. Als jouw bedrijf onder de CSRD valt, ben je verplicht om jaarlijks te rapporteren over je duurzaamheidsinspanningen.

Financiering veiligstellen

Banken en andere financiers worden steeds kritischer in hun investeringsbeslissingen. Financiële instellingen stellen steeds hogere eisen aan de bedrijfsactiviteiten die ze willen – en mogen – financieren. Het is dan aan jou om aan te tonen dat je bedrijfsactiviteiten aan de duurzaamheidseisen voldoen.

Ketenverantwoordelijkheid

Als jouw bedrijf onderdeel is van de waardeketen van een CSRD-plichtig bedrijf, kan je uiteindelijk vragen verwachten over CO2-uitstoot, arbeidsverhoudingen en productlevenscyclus. Een duurzaamheidsverslag helpt deze informatie transparant en overzichtelijk te presenteren.

Strategische Integratie van Duurzaamheid

Besteed je al aandacht aan circulariteit of personeelsbeleid? Dan draag je al bij aan duurzaamheidsdoelen. Een duurzaamheidsverslag biedt de kans om deze inspanningen te communiceren naar klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Langetermijn continuïteit

Bedrijven die niet verduurzamen, lopen het risico op lange termijn niet te overleven. Door nu een plan te maken voor verduurzaming, bereid je je voor op de toekomst en hou je stakeholders op de hoogte van je voortgang.

Drie voordelen van duurzaamheidsverslaggeving

Duurzaamheidsverslaggeving kan meer zijn dan een verplichting; het biedt ook kansen:



1. Versterk je strategie

Met een duurzaamheidsverslag wordt zichtbaar waar je organisatie daadwerkelijk impact kan maken. Door systematisch te analyseren hoe jouw bedrijfsactiviteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, kun je gericht sturen op duurzaamheid. Deze inzichten helpen je ook om je strategie voor de komende 5, 10 of zelfs 15 jaar te bepalen of bij te stellen. Hierdoor kan duurzaamheidsverslaggeving resulteren in een sterkere positionering van je bedrijf.

2. Beantwoord vragen vooraf

Je kunt wachten tot financiers of leveranciers vragen stellen over jouw duurzaamheidsprestaties, maar waarom zou je niet proactief zijn? Een gedegen duurzaamheidsverslag geeft niet alleen antwoord op de vragen die je verwacht te krijgen, maar laat ook je toekomstplannen zien voor de transitie naar een duurzame economie. Zo bewijs je dat jouw bedrijf de duurzaamheidskwesties serieus neemt. Dit vergemakkelijkt de dialoog in de waardeketen en versterkt relaties met belangrijke stakeholders.

3. Trek talent aan

Duurzaamheid is een belangrijke overweging voor veel jonge talenten bij de keuze van een werkgever. Tijdens sollicitatiegesprekken vragen zij regelmatig naar de duurzaamheidsactiviteiten van het bedrijf. Wil je goede medewerkers aantrekken, dan is het essentieel om hierin mee te gaan. Een goed opgesteld duurzaamheidsverslag stelt je in staat een coherent en overtuigend verhaal te vertellen, waardoor het een krachtig communicatiemiddel wordt richting de arbeidsmarkt.

Beginnen met duurzaamheidsverslaggeving

Het opstellen van een duurzaamheidsverslag kan overweldigend lijken vanwege de vele datapunten die relevant kunnen zijn. Maar door strategisch te werk te gaan, kun je dit proces stroomlijnen. Begin allereerst met het samenstellen van een interne werkgroep. Zorg voor draagvlak vanuit de directie en laat bij voorkeur een directielid uitmaken van de groep.

Nu is het moment aangebroken om je bedrijfsstrategie grondig te evalueren. Zelfs als deze nog niet volledig is gedocumenteerd, heb je waarschijnlijk een duidelijk beeld van de richting waarin je onderneming zich beweegt. Vaak is duurzaamheid al een onderdeel van deze richting. Door je strategie te vergelijken met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, kun je zowel kansen als potentiële problemen identificeren. Hoewel er 17 SDG’s zijn, zijn niet alle doelen relevant voor jouw onderneming. Zodra je hebt vastgesteld welke thema’s voor jou van belang zijn (waar kun je impact maken?), kun je je richten op de cruciale vraag: ‘Aan welke SDG’s kunnen wij als onderneming een bijdrage leveren om impact te maken?’

Klaar voor de toekomst?

Wil je je goed voorbereiden op een duurzame toekomst? Wil je duurzaamheidsverslaggeving niet alleen zien als een verplichting, maar ook als een kans? Het ESG-team van Joanknecht begeleidt je graag bij elke stap van dit proces.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Edwin Vogel | evogel@joanknecht.nl

Quinten Kolvenbach | qkolvenbach@joanknecht.nl

Max Broekhuizen | mbroekhuizen@joanknecht.nl