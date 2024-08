Klokkenluiders VS beloond met tientallen miljoenen

Twee klokkenluiders ontvangen van de Amerikaanse beurstoezichthouder SECin totaal 98 miljoen dollar voor het verstrekken van informatie die hielp bij een onderzoek. De eerste tipgever, die aanleiding gaf voor de opening van het onderzoek, ontvangt een vergoeding van 82 miljoen dollar. De tweede, wiens informatie later kwam, krijgt 16 miljoen dollar. ‘Zonder de informatie van deze klokkenluiders zouden de overtredingen moeilijk te detecteren zijn geweest’, zegt Creola Kelly, bestuurder bij de waakhond.

Wie de klokkenluiders precies zijn, is niet naar buiten gebracht. Daar doet de U.S. Securities and Exchange Commission, zoals de toezichthouder voluit heet, nooit uitspraken over. Ook is niet duidelijk om wat voor onderzoek het precies gaat.

Beloning tot 30% van boete

Het klokkenluidersprogramma komt voort uit de zogeheten Dodd-Frank Act van 2010. De hoge beloningen zijn bedoeld om mensen die afweten van misstanden te verleiden om die te melden bij de autoriteiten. In zaken waarin miljoenenboetes uitgedeeld worden, kunnen klokkenluiders tussen de 10 en 30% van het bedrag ontvangen dat is geïnd aan boetes.

Bron: ANP