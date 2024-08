Grote accountants in VS zetten audithervorming de voet dwars

PwC en BDO lobby’en in Amerika om voorstellen voor extern toezicht af te zwakken of zelfs van tafel te krijgen. Dat meldt de Financial Times.

Een nieuwe regel van de Amerikaanse toezichthouder PCAOB dwingt de grootste accountantskantoren om een orgaan op te richten dat toezicht houdt op de eigen auditpraktijk. Onderdeel van de regel is dat er minstens één extern persoon in het comité zitting moet hebben. De kantoren moeten vervolgens hieraan rapporteren over de effectiviteit van hun kwaliteitsstelsel.

Wenkbrauwen

Een aantal grote bedrijven, waaronder PwC en BDO, proberen de regel te elfder ure om zeep te helpen, zo schrijft het FT. Dit heeft de wenkbrauwen doen fronsen omdat bijvoorbeeld BDO in juni nog verkondigde dat het een tweede extern lid had aangenomen voor zijn toezichtsraad. PwC heeft zelfs wereldwijde toezichthouders gevraagd het makkelijker te maken om meer buitenstaanders aan te nemen voor haar adviesgroepen en raden van bestuur, meldde de Financial Times in december.

Tegelijk hebben BDO en PwC, samen met vier andere grote Amerikaanse accountantskantoren, de Securities and Exchange Commission (SEC) gevraagd om de nieuwe regel te schrappen. De PCAOB staat zelf onder supervisie van de SEC, die alle nieuwe regelgeving vooraf moet goedkeuren. Tot nu toe heeft de SEC de PCAOB daarbij nog nooit overruled, maar de commotie hierover zorgt er nu wel voor dat goedkeuring van de maatregel is uitgesteld.

Verdediging

De PCAOB kwam deze maand met een 28 pagina’s tellende verdediging van de standaard, waarin de SEC werd opgeroepen om de standaard goed te keuren en waarin op een paar plaatsen de ergernis nauwelijks werd verhuld. ‘Sommige bedrijven kiezen er al voor om elementen van onafhankelijk toezicht op te nemen in hun corporate governance structuren, en het bestaan en de verscheidenheid van deze rollen tonen aan dat het implementeren van de … vereiste haalbaar is in plaats van onrealistisch,’ schrijft de PCAOB.

De specifieke formulering van de regel vereist dat bedrijven verslag uitbrengen aan hun toezichthoudende instanties over de effectiviteit van hun kwaliteitscontrolesysteem en dat de toezichthoudende instantie in dat verslag ‘de belangrijke oordelen die zijn gevormd en de bijbehorende conclusies die door het bedrijf zijn getrokken’ evalueert. De PCAOB noemde dat een ‘baseline’.

Hogere kosten

Door vrijwillige adviesraden te veranderen in verplichte toezichtfuncties, verhoogt de PCAOB expliciet de eisen voor externe leden, wat betekent dat ze meer betaald moeten worden en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten. De grote accountantskantoren denken dat die extra kosten te weinig opleveren.

Maar de meerderheid is alleen maar van mening dat de PCAOB niet genoeg heeft gedaan om te bepalen hoe het nieuwe toezicht precies in zijn werk moet gaan. De PCAOB, onder leiding van Erica Williams, de door de regering Biden benoemde voorzitter, heeft meer overtredingen van de controlestandaarden ontdekt en heeft accountants daarvoor zwaarder beboet. Bedrijven maken zich zorgen dat de inspecteurs van het bureau het werk van de nieuwe toezichthoudende instanties zullen doornemen op zoek naar overtredingen. De financiële belangen zijn groter en het vertrouwen kleiner dan in het verleden.

Hardere opstelling

Als onderdeel van het streven van de PCAOB om decennia oude standaarden bij te werken, zijn er meer ingrijpende veranderingen op komst, waaronder een nieuwe regel die kantoren dwingt om extra verantwoordelijkheid te nemen voor het opsporen van fraude en niet-naleving van regelgeving bij de bedrijven die ze controleren. Sommigen zien dit als een moment om de PCAOB eraan te herinneren dat ze alle puntjes op de i moeten zetten.