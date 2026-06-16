AI zet private-equityrekensom in accountancy onder druk

Private-equitypartijen kijken steeds kritischer naar hun investeringen in professionele dienstverlening nu AI standaardwerk sneller en goedkoper kan maken. Accountantskantoren zullen niet snel verdwijnen, maar wanneer zij sterk leunen op declarabele uren kunnen zij wel gevoeliger worden voor druk op omzet en waardering.

Dat schrijft de Financial Times op basis van gesprekken met bestuurders en investeerders tijdens de jaarlijkse SuperReturn-conferentie in Berlijn. Volgens de Britse zakenkrant kijken private-capitalpartijen inmiddels niet alleen naar de gevolgen van AI voor softwarebedrijven, maar ook naar professionele dienstverleners zoals advocaten, consultants en accountants.

Urenmodel kwetsbaar

De waarschuwing draait vooral om het verdienmodel. Bij veel professionele dienstverleners wordt nog altijd afgerekend op basis van het klassieke urenmodel. Als AI een deel van dat werk sneller kan uitvoeren, kan dat gevolgen hebben voor de omzetverwachting, marges en uiteindelijk ook voor de waardering van deze bedrijven.

Kevin Marchetti, chief investment officer en hoofd US direct lending bij Man Group, zei tegen de FT dat AI veel verder reikt dan software alleen. Hij noemde onder meer claims auditing, billing automation, proxy voting management en legal services als voorbeelden van activiteiten waar AI invloed op kan hebben.

Ook Apollo Global Management-bestuurder Scott Kleinman waarschuwde op de conferentie voor druk op advocaten, accountants en consultants. Volgens de FT worden sommige investeerders al voorzichtiger met nieuwe investeringen in professionele dienstverleners waarvan het toekomstige verdienmodel moeilijker in te schatten is.

Nederlandse accountancy

Ook in de Nederlandse accountancysector is private equity de afgelopen jaren steeds zichtbaarder geworden, met name bij de grotere kantoren. De omzetgroei in de Top 50 kwam in 2024 voor een belangrijk deel door overnames.

Ook in de overnamemarkt is de rol van investeerders duidelijk zichtbaar. Accountancy Vanmorgen meldde eerder op basis van de Overnamemonitor van BHB Dullemond dat in 2025 ongeveer twee derde van alle transacties in de accountancy- en administratiemarkt direct of indirect verbonden was aan investeringsfondsen. In termen van geïnvesteerd kapitaal was het aandeel nog groter: ongeveer 97 procent kwam van private-equitypartijen.

Private equity investeert dus vaak in accountantskantoren vanwege terugkerende omzet, beperkte kapitaalinvesteringen en de mogelijkheid om kleinere kantoren samen te voegen. Maar als AI een deel van het standaardwerk sneller en goedkoper maakt, wordt de vraag belangrijker welk deel van die omzet op langere termijn houdbaar blijft.

Audit ligt anders dan boekhouding

Wel is het onderscheid tussen verschillende soorten dienstverlening belangrijk. De FT citeert Andrew Sillitoe, co-ceo van Apax Partners, die vooral boekhoudbedrijven kwetsbaar noemt wanneer zij per uur rekenen en geen gereguleerde auditwerkzaamheden doen.

Voor wettelijke controle ligt dat in de praktijk wat genuanceerder. De waarde van een accountantsverklaring zit niet alleen in het aantal uren dat eraan wordt besteed, maar ook in het vertrouwen dat de verklaring geeft. AI kan daar juist helpen om controles efficiënter uit te voeren, risico’s sneller te signaleren en schaarse capaciteit beter te benutten.

Dat betekent niet dat audit buiten schot blijft. Ook daar zullen werkzaamheden veranderen. Maar het risico is anders dan bij administratieve verwerking of standaardadvies, waar klanten sneller kunnen zien dat technologie hetzelfde werk goedkoper of sneller maakt.

Waardering onder de loep

Voor investeerders wordt daardoor de kwaliteit van de omzet belangrijker. Terugkerende omzet blijft aantrekkelijk, maar is minder vanzelfsprekend waardevol als een deel van het werk eenvoudig te automatiseren is. Kantoren die vooral groeien op uren, bezetting en overnames kunnen daardoor kwetsbaarder worden.

AI is niet alleen een bedreiging. Kantoren die de technologie goed inzetten, kunnen efficiënter werken en meer ruimte maken voor analyse en advies. De vraag is wel of die tijdwinst leidt tot lagere prijzen, of tot betere dienstverlening.

Voor accountantskantoren met private-equitykapitaal is dat verschil belangrijk. Schaalvergroting alleen is niet genoeg als een deel van het werk achter die schaal makkelijker te automatiseren wordt. De waarschuwing uit de private-equitywereld is dan ook vooral een signaal dat investeerders kritischer naar het verdienmodel achter accountantskantoren gaan kijken.