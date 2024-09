Kennisplatform over datatechnologie gelanceerd

De website thedataconnection.nl is een kennisplatform dat de zin en onzin over toepassing van data-technologie scheidt. Het platform volgt met positief-kritische houding het nieuws over de technologie en richt zich op concrete praktijkvoorbeelden, zoals de huidige slimme tools voor data-analyse en machine learning. Om de ontwikkelingen te duiden laat de website belangrijke spelers en experts aan het woord over het gebruik van AI en huidige tools in diverse sectoren.

“Er wordt veel gepraat over datatechnologie zoals AI, maar niet alles is relevant. Met TheDataConnection.nl scheiden we het kaf van het koren”, zegt hoofdredacteur Norbert Cuiper.

Events

Doel is om kennis te delen en professionals met elkaar te verbinden op gebied van data-analyse, machine learning en AI. Dit verbinden gebeurt ook met het organiseren van events, meldt Cuiper: “We willen onze doelgroepen meenemen in de realistische transitie naar machine learning en AI. De transitie willen we beleven, voelen en meemaken door deel te nemen aan events samen met onze doelgroepen.” Dit najaar vinden drie rondetafelsessies plaats. Onderwerpen zijn data-gedreven monitoring en audits, machine learning en AI, en ESG-analyse. Aanmelden kan via de website.

Thedataconnection.nl richt zich op praktische toepassingen van data-analyse, machine learning en AI. De website volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen deze toepassingsgebieden, om zo een indruk te geven van de vooruitgang in het voorportaal van de toepassingen. De website beschikt ook over een kennisbank. Deze vormt een verzameling aan artikelen, die als doel hebben om kennis te delen over data-analyse, machine learning en AI.

Wat is TheDataConnection.nl?

TheDataConnection.nl is een online platform voor ondernemers, financials en business professionals die nieuwsgierig zijn naar de kracht van nieuwe datatechnologie. Het platform verbindt en inspireert door kennis te delen. Het organiseert events om samen te ontdekken hoe datatechnologie, data minded organisaties en professionals kan ondersteunen en versterken.

Norbert Cuiper: “We volgen de ontwikkelingen rondom data-analyse, machine learning en artificial intelligence en richten ons vooral op concrete toepassingen van de technologie. We willen de ontwikkelingen duiden. Wat is gebakken lucht? Wat zijn de waardevollere trends waar we écht iets mee kunnen? Er wordt immers veel gepraat over technologie, maar niet alles is even relevant. Met TheDataConnection.nl scheiden we het kaf van het koren.”

Wie zit er achter TheDataConnection.nl?

TheDataConnection.nl is een initiatief van Coney Minds. Eindredactie van de website staat onder leiding van wetenschapsjournalist Norbert Cuiper. Eventmanager is Marijke Braaksma. Experts geven duiding aan de technologische ontwikkelingen.