Rabobank: coronasteun redde zeker 12.500 bedrijven

Volgens de deskundigen was er door de coronalockdowns eigenlijk een golf aan faillissementen te verwachten. Dat dit toch niet gebeurde was te danken aan maatregelen als de loonkostensubsidie Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en uitstel van belastingbetaling.

“Zonder steun had de pandemie mogelijk geleid tot een grootschalige faillissementsgolf van niet alleen zwakke niet-levensvatbare bedrijven, maar ook gezonde bedrijven”, concluderen de economen. Dit zou volgens hen onnodige vernietiging van kapitaal, kennis en kunde tot gevolg hebben gehad.

1500 extra faillissementen

“Verder had zonder overheidssteun het vertrouwen in de economie mogelijk een duikvlucht genomen, met een sterk oplopende werkloosheid tot gevolg en een krimp van de economie die veel dieper zou zijn geweest dan nu het geval was”, merken de Rabo-economen ook op.

De laatste tijd loopt het aantal faillissementen juist weer op. Het terugbetalen van belastingschuld zal de komende jaren naar verwachting 1500 extra faillissementen veroorzaken, volgt uit de analyse. “Hoewel overheidsingrijpen dus succesvol was, kostte het ook veel geld en zorgde het ervoor dat ook niet-levensvatbare bedrijven konden blijven bestaan.”

(ANP)