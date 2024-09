Hypotheekrente bereikt laagste punt in twee jaar

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat naar verwachting in september opnieuw de rente met 0,25 procent verlagen. Hierdoor verwacht De Hypotheker dat deze lichte daling van de hypotheekrente voorlopig aanhoudt.

In 2024 bleef de gemiddelde hypotheekrente redelijk stabiel, al is er nu zeven weken op rij sprake van een lichte daling bij de verschillende rentevaste periodes. Zo stond de 20-jaars rente met NHG twee jaar geleden nog op 4,27 procent; inmiddels is deze gedaald naar 4,11 procent. De 30-jaars rente is van 4,38 procent in september 2022 gezakt naar 4,25 procent. Sinds begin 2022 zijn de hypotheekrentes flink gestegen, dit kwam met name door de hogere inflatieverwachtingen in het eurogebied waardoor de kapitaalmarktrentes stegen. De gemiddelde 10-jaars hypotheekrente met NHG stond begin 2022 op 1,11 procent en steeg in 12 maanden tijd naar 4,27 procent. In 2023 stabiliseerde de hypotheekrente zich weer op een gemiddeld hoger niveau.

Afkoeling economie

Dit jaar begon de daling van de hypotheekrentes vanaf begin juli na een verlaging van de kapitaalmarktrente, die volgde op het besluit van de ECB in juni om de beleidsrente te verlagen naar 3,75 procent. Het beleid van de centrale banken heeft het gewenste effect nu de economie aan het afkoelen is. Dit is ook zichtbaar in de inflatiecijfers in de eurozone; zo is de inflatie gedaald naar 2,2 procent, waarmee bijna het streefniveau van 2 procent is bereikt. Alle signalen wijzen erop dat in de komende maand opnieuw een verlaging van de depositorente op komst is van de ECB. Het depositotarief heeft veel invloed op de rentes op financiële markten, die op hun beurt bepalend zijn voor de rentes op hypotheken. Sinds juli is de hypotheekrente nu gemiddeld met zo’n 0,2 procentpunt gedaald. De Hypotheker verwacht een verder dalend niveau van de gemiddelde hypotheekrente in de komende periode.

Daling zet door

“De hypotheekrente staat nu op het laagste punt sinds september 2022. Dit is voor huizenkopers een positieve ontwikkeling. Uit data van De Hypotheker blijkt dat hypotheken met korte en middellange rentevaste periodes aan populariteit winnen, vooral onder starters. Veel jonge huizenkopers willen in deze oververhitte woningmarkt maximaal lenen en geven de voorkeur aan een 10-jaars rente. Voor deze groep is het gunstig dat hun leencapaciteit bij een dalende rente toeneemt”, vertelt Mark de Rijke, Commercieel Directeur van De Hypotheker. “Met de verwachte aankondiging van een nieuwe rentedaling door de ECB, kunnen de kapitaalmarktrentes verder dalen, waarbij de vaste hypotheekrentes met enige vertraging zullen volgen. De concurrentie op de hypotheekmarkt is echter groot en door de druk op de marges houden geldverstrekkers elkaar scherp in de gaten. We verwachten dat de hypotheekrente verder zal dalen, maar dat deze daling voorlopig bescheiden zal blijven.”

De uitgebreide renteverwachting van De Hypotheker is hier te vinden.