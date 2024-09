Nieuw rapport over PSD2-vergunning en leveranciers boekhoudsoftware

De automatische bankkoppeling zorgt ervoor dat bankgegevens automatisch worden verwerkt in de boekhouding, wat handmatige invoer vermindert. Een belangrijke drijvende kracht achter deze innovatie is de Payment Service Directive 2 (PSD2), een Europese richtlijn die banken verplicht om veilige toegang te bieden aan derde partijen tot betaal- en rekeninginformatie. Dit stelt boekhoudsoftwareleveranciers in staat om nieuwe betaaldiensten aan te bieden, zoals het initiëren van betalingen (PISP) en het ophalen van rekeninginformatie (AISP).

Hoewel veel softwareleveranciers hun PSD2-koppelingen via Payment Service Providers (PSP’s) regelen, heeft een select aantal bedrijven een eigen vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) verkregen. Dit geeft hen de mogelijkheid om zelfstandig diensten aan te bieden zonder afhankelijk te zijn van externe PSP’s. De zes leveranciers van boekhoudsoftware met een eigen PSD2-vergunning zijn Exact Software, FinMaster, Jortt, MoneyMonk, SnelStart en Visma Software.

Rapport

Deze bedrijven bieden voornamelijk Rekeninginformatiediensten aan, waarbij gebruikers automatisch toegang krijgen tot hun bankmutaties voor boekhoudkundige doeleinden. Het nieuwe rapport van GBNED, getiteld “PSD2-vergunning en leveranciers van boekhoudsoftware”, biedt gedetailleerd inzicht in waarom deze bedrijven ervoor hebben gekozen om een eigen vergunning aan te vragen en hoe ze de PSD2-diensten integreren in hun software.

Het rapport behandelt vragen als waarom bedrijven een eigen vergunning prefereren boven het gebruik van een externe PSP, welke betaaldiensten ze aanbieden, en hoe het Know Your Customer (KYC)-proces wordt uitgevoerd. Ook worden de plannen voor verdere open banking-ontwikkelingen en gewenste verbeteringen in de PSD2-regelgeving besproken.

Dit rapport is gratis beschikbaar in PDF-formaat en biedt waardevolle informatie voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van PSD2 en de integratie ervan in boekhoudsoftware.