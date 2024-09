Belastingdienst publiceert modellen rittenregistratie auto van de zaak

Met een rittenregistratie in je administratie kan je aantonen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

Wat moet je in de rittenregistratie vermelden?

merk van de auto;

type auto;

kenteken van de auto;

periode waarin de auto jou ter beschikking staat;

ritgegevens, je vermeldt per rit:

– datum;

– begin- en eindstand van de kilometerteller;

– vertrek- en aankomstadres. Had je een afspraak en reed je daar vanaf je werkadres heen en daarna weer terug? Dan heb je 2 ritten gemaakt.

– route die je hebt gereden, als je niet de meest gebruikelijke route hebt genomen;

– of het een privérit is of een zakelijke rit;

– privé-omrijkilometers als je tijdens een rit zowel zakelijke als privékilometers rijdt.

Als je rittenregistratie niet voldoet aan deze eisen of als je geen rittenregistratie hebt bijgehouden, moet je de bijtelling privégebruik auto verrekenen met de autokosten van je onderneming. Kan je echter op een andere manier aantonen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden, dan hoef je voor de inkomstenbelasting niets te verrekenen.

Vereenvoudigde rittenregistratie voor bestelauto’s

Ben je ondernemer of resultaatgenieter en rij je met je bestelauto vaak veel ritten op een dag voor je werk, dan kan je het bewijs dat je niet meer dan 500 privékilometers rijdt, leveren met een combinatie van:

een vereenvoudigde rittenregistratie

de zakelijke adressen in je administratie

Privégebruik tijdens werk- en lunchtijd is niet toegestaan. We gaan ervan uit dat je zorgt voor een nauwkeurige registratie en dat de onttrekking voor het privégebruik van de bestelauto terecht achterwege is gelaten. Je kunt eventueel gebruik maken van het voorbeeld van de vereenvoudigde rittenregistratie.

Voorbeeld vereenvoudigde rittenregistratie bestelauto’s

In de vereenvoudigde rittenregistratie moet je het volgende opnemen:



Gegevens van de bestelauto

merk

type

kenteken

Gegevens per dag

Per dag moet je de volgende gegevens vermelden:

datum

werktijd

begin- en eindkilometerstand (begin en einde werktijd)

verwijzing naar de zakelijke adressen in de (project)administratie als de volgorde waarin deze adressen zijn bezocht in de (project)administratie ontbreekt.

Maak je een privérit, dan moet je ook de volgende gegevens in de vereenvoudigde rittenregistratie vermelden:

datum

begin- en eindkilometerstand van de privérit

vertrek- en aankomstadres

Je hoeft in de vereenvoudigde rittenregistratie de zakelijke ritten niet te vermelden als in de (project)administratie de zakelijke adressen aanwezig zijn die je hebt bezocht.

Model A of model B

Voor de vereenvoudigde rittenregistratie gebruik je model A als in je (project)administratie de zakelijke adressen die je per dag bezoekt en de volgorde waarin je deze hebt bezocht, aanwezig zijn.



Als dat niet het geval is, gebruik je model B. Model B heeft een extra kolom, waarin je per dag een verwijzing opneemt naar de zakelijke adressen in de (project)administratie in de volgorde waarin je deze hebt bezocht. Je kan hiervoor bijvoorbeeld de projectnaam gebruiken die ook in de (project)administratie wordt gebruikt.

Modellen rittenregistratie

Voor beide situaties heeft de Goede Start-site van de Belastingdienst modellen gemaakt die je kunt gebruiken voor de rittenregistratie. Hier kun je gratis gebruik van maken. De Goede Start-site biedt de modellen aan als Excel-sheet en als print.



Rittenregistratie model A Excelsheet

Rittenregistratie model A printversie (pdf)

Rittenregistratie model B Excelsheet

Rittenregistratie model B printversie (pdf)