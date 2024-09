Aanhoudingen op verdenking van NOW-fraude met vervalste accountantsverklaringen

Daarbij is ook een doorzoeking geweest en is er beslag gelegd op vermogen, waaronder bankrekeningen en woningen.

De zaak kwam aan het licht na een melding van de Belastingdienst aan het UWV, meldt de arbeidsinspectie. Het UWV startte een bestuursrechtelijk onderzoek en daaruit volgde een vermoeden van misbruik van subsidiegelden. Het gaat om een industrieel bouwbedrijf in Noord-Holland. De opsporingsdienst onderzocht de vermoedelijke fraude met de NOW-regeling.

Het bedrijf gaf in haar NOW-aanvragen op omzetverlies te hebben geleden, een voorwaarde voor de regeling. Maar uit onderzoek blijkt dat het bedrijf nooit omzet heeft gehad, waardoor ook geen sprake kan zijn van omzetverlies.

Vervalste accountantsverklaringen

Ter verantwoording voor de uitgekeerde gelden werden bij het UWV accountantsverklaringen aangeleverd, laat de arbeidsinspectie weten. Het vermoeden is dat deze verklaringen zijn vervalst, waarbij de naam van een accountant is misbruikt. Ook zijn NOW-gelden aangevraagd en uitgekeerd op het moment dat er geen personeel meer in dienst was. De verdenking ziet dan ook op valsheid in geschrifte en oneigenlijk besteden van NOW-gelden. Het bedrijf heeft ruim één miljoen euro aan NOW-steun ontvangen.