Intelligente automatisering ontmoet moeiteloze datavalidatie

Data is overal en wordt elke seconde aangemaakt. Het is krachtig, maar alleen als je het kunt vertrouwen. En om de gegevens te vertrouwen, moeten we ze valideren.

We moeten alle data effectief in de context van de bron plaatsen, zoals een schatkaart die je het spoor toont. Het valideren van data is cruciaal voor het nemen van intelligente beslissingen, vooral op het gebied van audit en financiën. Als je data kunt vertrouwen, kan je sneller betere beslissingen nemen. Bij Datasnipper ontketenen we het potentieel van je medewerkers door de grote hoeveelheid tijd die wordt besteed aan datavalidatie weg te nemen.

De geboorte van Datasnipper

Zoals veel van de beste ideeën begon DataSnipper met een eenvoudig gesprek. De oprichters spraken met accountants en ontdekten dat velen overweldigd worden door vervelend, handmatig, repetitief werk. Zij verdronken in handmatig validatiewerk; taken die uren duurden, hun energie opslokten en hun vaardigheden niet goed benutten.

De oprichters raakten geïnspireerd om een platform te bouwen dat dit onnodig pijnlijke proces zou automatiseren. Ze wilden handmatige data validatie voor audit- en financiële teams automatiseren met intelligente automatisering direct in Excel. En zo was DataSnipper geboren.

Intelligente automatisering

DataSnipper is een nieuwe benadering van datavalidatie. Het is als Add-on direct in Excel geïntegreerd en automatiseert veelvoorkomende controleprocessen nauwkeurig en snel. Het is de schatkaart waar we het eerder over hadden en traceert elk gegevenspunt terug naar de bron of bewijs.

Dat is wat DataSnipper doet: automatisch kruisverwijzingen maken en gegevens valideren met brondocumenten, voor een minimale inspanning. Geen vervelende vergelijkingen meer. Geen handmatige fouten meer. Gewoon snelle, betrouwbare datavalidatie die tijd vrijmaakt voor belangrijkere taken.

Maar dat is niet alles. Het geeft accountants de meest waardevolle valuta ter wereld: tijd. Tijd om hun carrière te bevorderen, tijd voor meer balans tussen werk en privé en tijd om zich te concentreren op wat echt belangrijk is. En dat… dat is waar we het meest trots op zijn.

Audit en finance transformeren

DataSnipper is snel uitgegroeid tot een onmisbare tool voor honderdduizenden audit en finance professionals in 125 landen. Grote spelers als Deloitte, KPMG, PwC en Ernst & Young vertrouwen op DataSnipper om hun geavanceerde processen te verbeteren. Maar daar houdt het succes niet op – ook midden en kleine kantoren kunnen dezelfde tools gebruiken als de Big-4.

DataSnipper is niet alleen bedoeld om het leven van een auditor makkelijker te maken. Het gaat om het bouwen aan een veelbelovende toekomst waarin gegevens naadloos met elkaar verbonden zijn. Een toekomst waarin auditors hun data kunnen vertrouwen en met vertrouwen beslissingen kunnen nemen, en waarin klanten op zijn beurt de auditors kan vertrouwen. Een toekomst waarin auditors de touwtjes in handen hebben – niet gehinderd door de sceptische aard van de sector, maar juist gestimuleerd.

De toekomst is verbonden data

DataSnipper draait om vertrouwen. Het plaatst data in context en automatiseert de validatie, zodat u kunt vertrouwen op de informatie die u hebt gekregen. Door de last van saaie, repetitieve taken te dragen, helpt DataSnipper bij het tegengaan van verloop van personeel, het verbeteren van de balans tussen werk en privé en het aanpakken van de meest voorkomende problemen bij audits. Door de kracht van intelligente automatisering transformeert DataSnipper de sector en wordt het werk boeiender en duurzamer – en dit is slechts het begin.

Naarmate de informatiestroom blijft groeien, neemt ook de behoefte aan intelligente automatisering toe. Dit is waar DataSnipper de weg wijst. Van een eenvoudig gesprek tot een intelligent automatiseringsplatform dat wereldwijd geliefd is: DataSnipper verandert het spel.

Stelt u zich een wereld voor waarin audits snel, efficiënt en foutloos worden uitgevoerd. Dat is de kracht van DataSnipper. U hoeft niet langer bergen papierwerk door te spitten of elk cijfer dubbel te controleren. Ons platform doet het zware werk voor u, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is: inzichten verschaffen en waarde toevoegen. En samen kunnen we de normen voor kwaliteit en innovatie in audit herdefiniëren.

Omarm de toekomst. Geef uw team de kracht. Laten we een wereld opbouwen waarin audits net zo dynamisch en inzichtelijk zijn als de gegevens waarop ze zijn gebaseerd.