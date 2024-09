Diversiteit promoten in reclame verhoogt omzet

Bedrijven die diversiteit en inclusiviteit promoten in hun reclames hebben een hogere omzet en winst, concludeert de Unstereotype Alliance.

Dat is een coalitie van de advertentiebranche die is samengebracht door de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Onderzoekers van de Universiteit van Oxford vergeleken reclame- en verkoopcijfers van 292 merken in 58 landen. Het ging om producten als verzorgingsproducten, huishoudelijke producten, snacks, alcohol en huisdierenvoeding. Onder de onderzochte merken zaten grote bedrijven als Unilever.

En zesde meer omzet

Bedrijven die diversiteit en inclusiviteit op een positieve manier en zonder stereotypes in hun reclames laten zien, verkopen op de korte termijn bijna 3,5% meer. Dat voordeel loopt op de langere termijn zelfs op naar 16,3%. ‘Het idee dat inclusieve advertenties een bedrijf commercieel kunnen schaden heeft vooruitgang al te lang beperkt. Deze onweerlegbare gegevens zouden elk bedrijf gerust moeten stellen en elk merk moeten aanmoedigen om hun toewijding aan inclusiviteit in alle vormen te herzien. Niet alleen voor de gemeenschappen die ze bedienen, maar ook om groei te stimuleren en financieel te floreren’, verklaart het hoofd van Unstereotype Alliance Sara Denby tegen de Britse krant The Guardian.

Loyaliteit

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat 62 procent van de klanten voor het product van een bepaald merk kiest om inclusieve advertenties. Ook zou 15 procent van de kopers hierdoor loyaler aan het merk worden. Merken die als inclusief worden gezien, krijgen een 10% hogere beoordeling op de factor ‘betekenisvol’ en scoren 12% hoger op de eigenschap ‘anders’. Consumenten overwegen 1,5 maal vaker een product van een merk aan te schaffen als dat inclusief wordt gevonden.

Enkele typisch ‘mannelijke’ bedrijven zoals de fabrikant van Jack Daniel’s-whiskey, Harley-Davidson, landbouwmerk John Deere en de Amerikaanse doet-het-zelfketen Lowe’s hun initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit juist geschrapt. Dat gebeurde na een campagne van de conservatieve activist Robby Starbuck tegen ‘woke’ bedrijven.