Fiscus acht box 3-belasting naar werkelijk rendement per 2027 niet mogelijk

De nieuwe vermogensrendementsheffing invoeren per 2027 is niet haalbaar, stelt de Belastingdienst. Rechtsherstel bieden en aanpassingen in ICT vragen te veel capaciteit.

Bij de Raad van State ligt nu een voorstel om per 1 januari 2027 vermogen te gaan belasten op basis van het werkelijke rendement. Maar de Belastingdienst heeft in augustus aan staatssecretaris Idsinga van Financiën laten weten dat die datum niet gehaald kan worden. Er wordt gewerkt aan alternatieve oplossingen, want elk jaar vertraging zou de overheid nog eens zo’n € 2 miljard aan inkomsten schelen.

Kostenpost van € 10 miljard

De staatssecretaris heeft dinsdag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken bij het rechtsherstel dat wordt geboden in box 3, naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad. Vermogenden die op basis van een forfaitair rendement belasting hebben betaald, moeten beter worden gecompenseerd, oordeelde de hoogste rechter in juni.

Die compensatie krijgt daarmee meer voeten in de aarde dan de fiscus eerder had ingeschat en vraagt dus meer capaciteit, zo valt te lezen in de bijbehorende beslisnota’s. Het rechtsherstel gaat de schatkist in totaal € 10 miljard kosten, zo is de laatste raming. Maar: ‘Door de arresten van de Hoge Raad op 6 juni wordt niet meer aan de randvoorwaarden voor invoering van de Wet werkelijk rendement per 1 januari 2027 voldaan, zoals die in de uitvoeringstoets zijn geformuleerd. Daardoor zijn aanpassingen nodig in de vormgeving van het stelsel of in de planning’, zo laat het directoraat-generaal Fiscale zaken weten. ‘Implementatie van het wetsvoorstel per 1 januari 2027 is niet mogelijk.’

Aanpassingen ICT niet haalbaar

Als voorwaarde had de Belastingdienst gesteld dat de arresten geen nadelige invloed mochten hebben op de ICT-organisatie, maar dat blijkt wel het geval. ‘Op basis van de arresten zal de Belastingdienst het formulier Opgaaf Werkelijk Rendement moeten aanpassen en moet de automatische verwerking van het formulier in de keten Inkomensheffingen worden gebouwd.’ Dat vraagt extra capaciteit. En eigenlijk is er alleen capaciteit voor het doorvoeren van ‘parameterwijzigingen’, zo schrijft de fiscus in de nota. ‘Structuurwijzigingen hebben impact op de planning.’ Daardoor moet er opnieuw worden gekeken naar prioriteiten.

Hoe de prioriteiten dan komen te liggen, zal deze maand bekend worden gemaakt. Een mogelijk alternatief is om alle belastingplichtigen per 2027 tijdelijk het formulier Opgaaf Werkelijk Rendement te laten invullen.